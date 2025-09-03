Planteles de Villa Juárez y Tepuche retoman clases tras paro preventivo por violencia

Tras un día de suspensión preventiva por violencia los planteles escolares de Villa Juárez, Navolato, y Tepuche, Culiacán, retomaron este miércoles sus actividades presenciales.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura informó que el martes se activaron protocolos de seguridad luego de que circulara información sobre la presencia de hombres armados en ambas comunidades.

Para evitar riesgos, se notificó a maestras y maestros, que en su mayoría se trasladan desde Culiacán, que no acudieran a dar clases, y también se pidió a madres y padres de familia no enviar a sus hijos.

En Villa Juárez permanecieron sin actividad cuatro preescolares, cuatro primarias, dos secundarias y un Cobaes, mientras que en Tepuche solo se cerró un plantel. Todos reiniciaron clases este miércoles.

La titular de la SEPyC, Gloria Himelda Félix Niebla, señaló que los centros educativos tienen lineamientos claros de actuación en situaciones de riesgo y que, en este caso, se aplicaron de inmediato para proteger a la comunidad escolar.

De acuerdo con la funcionaria, pese a esta contingencia, en términos generales la asistencia en las aulas de todo el estado alcanzó el 85 por ciento del alumnado.

Apenas el pasado lunes 1 de septiembre, en el inicio del ciclo escolar 2025-2026, la titular de Educación en el estado declaró que en el estado existían condiciones para que las clases fueran presenciales.

”Hay condiciones para el regreso a clases de manera presencial; nos hemos preocupado desde mucho antes, 10 días tanto preparándose los docentes como también una coordinación estrecha con Protección Civil y las fuerzas del orden, Guardia Nacional”, mencionó.