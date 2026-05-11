$!Plasman familias y Suma Sociedad Unida el valor de la armonía en plantel de Culiacán

Con el objetivo de sembrar la semilla de la no violencia desde los primeros años de vida, el Centro de Atención Infantil IV y Suma Sociedad Unida presentó el mural titulado “Destello por la Paz”, una obra artística que destaca por haber sido diseñada desde el seno familiar. El proyecto representó un hito para Suma Sociedad Unida, organización que habitualmente colabora con jóvenes de secundaria o primaria. En esta ocasión, el reto consistió en trabajar con una comunidad de 141 niñas y niños de entre 0 y 3 años de edad.

Ante la corta edad de los alumnos, la dinámica se centró en involucrar directamente a los padres de familia en sesiones creativas. José Iván Velázquez Aréchiga, director de Suma Sociedad Unida, explicó que la temática central fue la paz a través de reuniones y áreas en casa para que las familias dialogaran sobre los momentos cotidianos que les brindan tranquilidad, como el juego, la convivencia con mascotas o el tiempo compartido en el hogar. ”Esos niveles de paz que requerimos surgen de lo más cotidiano, de lo más pequeño, de lo más elemental”, señaló Velázquez Aréchiga. Destacó que el mural es el resultado materializado de bocetos creados por los propios padres tras platicar con sus hijos. La ejecución artística estuvo a cargo del reconocido artista local Kevin Flores, mejor conocido como Block.