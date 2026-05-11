$!Plasman familias y Suma Sociedad Unida el valor de la armonía en plantel de Culiacán

Con el objetivo de sembrar la semilla de la no violencia desde los primeros años de vida, el Centro de Atención Infantil IV y Suma Sociedad Unida presentó el mural titulado “Destello por la Paz”, una obra artística que destaca por haber sido diseñada desde el seno familiar.
El proyecto representó un hito para Suma Sociedad Unida, organización que habitualmente colabora con jóvenes de secundaria o primaria.
En esta ocasión, el reto consistió en trabajar con una comunidad de 141 niñas y niños de entre 0 y 3 años de edad.
Ante la corta edad de los alumnos, la dinámica se centró en involucrar directamente a los padres de familia en sesiones creativas.
José Iván Velázquez Aréchiga, director de Suma Sociedad Unida, explicó que la temática central fue la paz a través de reuniones y áreas en casa para que las familias dialogaran sobre los momentos cotidianos que les brindan tranquilidad, como el juego, la convivencia con mascotas o el tiempo compartido en el hogar.
”Esos niveles de paz que requerimos surgen de lo más cotidiano, de lo más pequeño, de lo más elemental”, señaló Velázquez Aréchiga.
Destacó que el mural es el resultado materializado de bocetos creados por los propios padres tras platicar con sus hijos. La ejecución artística estuvo a cargo del reconocido artista local Kevin Flores, mejor conocido como Block.
Ana Bertha Aceves Félix, directora del CAI IV, subrayó que la institución ha buscado proyectar este mensaje de paz desde hace años.
Explicó que en el centro no solo operan como un espacio de cuidado, sino como un plantel federal de la Secretaría de Educación Pública que trabaja bajo el modelo de crianza compartida, donde se fomentan valores mensualmente.
”Aquí en este nivel inicial trabajamos el hecho de formar las bases fundamentales para ellos”, comentó Aceves Félix.
También destacó la labor del equipo técnico integrado por psicólogos y trabajadores sociales que se encarga de detectar el autismo de manera preventiva en el desarrollo de los menores.
El evento de entrega del mural, aunque privado para proteger la vulnerabilidad de los infantes, marcó un precedente en la colaboración comunitaria, demostrando que la construcción de la paz en la entidad inicia con el diálogo y la unión familiar.