$!Plasman pasión de los monstruos de bolsillo en el corredor coreano en el Centro de Culiacán

Un artista local compartió su afición por el anime y los dibujos animados y llevó el color de la serie Pokémon para una parte de las paredes del callejón coreano, como se le conoce al callejón Morelos en el Centro de Culiacán.
El mural fue pintado por Gustavo Leal, quien creció entre realizar dibujos y observar caricaturas, una afición que lo llevó a dejar la arquitectura para dedicarse de lleno al muralismo.
Esa trayectoria, marcada por su relación con el anime desde niño, terminó guiando hasta su más reciente obra con el mural de Pokémon.
Detalló que la intervención se realizó durante las últimas semanas de noviembre y que fue inaugurado hace una semana.
Para la realización del mural, las jornadas fueron variables, debido al fuerte sol que golpeó el callejón, lo que lo obligó a trabajar a pintar solo por las tardes en la avenida José María Morelos de 13:00 a 18:00 horas.
“Lo hice en colaboración con dos muchachos del Servicio Social de la Escuela de Artes Plásticas, ahí ellas me iban a ayudar cuando podían. Hasta gente que iba pasando por ahí se quedó un ratito pintando, pero, en sí, fuimos tres”, dijo Leal.
La obra forma parte de un proyecto impulsado por Suma Sociedad Unida, llamado Vamos Pintando, que gestionó los permisos, proporcionó materiales y coordinó la intervención.
La selección de Pokémon, como tema central, no fue casual ya que el muralista explicó que, debido a que el callejón está enfocado en la cultura asiática, se buscó un concepto que fuera muy reconocido y que abarcara el ámbito del anime.
“De los que más salieron a relucir fue el nombre de Pokémon, lo que tienes es que abarca muchas generaciones, no solamente es que a los jóvenes o a los viejos. Pokémon tiene muchísimos años y siempre ha estado vigente”, compartió.
Leal, quien desde niño mira caricaturas y anime, consideró que este tipo de obras generan un vínculo emocional, porque hoy es más accesible ver producciones japonesas y porque muchos crecieron con ellas.
“Ahora está más de moda que antes el animé, era muy raro que encontrara en un videoclub algo como una caricatura japonesa, pero sí, todo lo que era eso de animes viejos me gustaron”, señaló.