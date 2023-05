“La misma gente está apoyando para apagar el incendio en esa zona serrana de esta sindicatura. Ahorita me comuniqué con el comisario de San Ignacio, me dijo que ellos van a apoyar a combatir este incendio”, explicó el funcionario.

Los brigadistas cargan con el equipo durante el tramo para construir brechas que eviten que el fuego se esparza, comentó Héctor Zamudio Ríos.

El Sindico comentó que los residentes vieron un camión del Cuerpo de Bomberos llegar y salir rápidamente del lugar, pues destacó que “Aquí no se requiere subir a los bomberos porque no hay alternativa de subir un carro de pipas, no, no hay”.

Por el momento no se conocen las medidas exactas del siniestro pero su gran magnitud lo hace visible desde la capital sinaloense.