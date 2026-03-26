$!Pobladores de La Reforma piden a visitantes a cuidar la bahía Santa María

LA REFORMA._ Por tercer año consecutivo, pobladores de La Reforma salieron a las calles para exhortar a los visitantes a cuidar la bahía Santa María durante su estancia en las islas en el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

La participación ciudadana se ha convertido en la constante en el campo pesquero más grande de México y, en la edición 2026, esta marcha logró reunir a gente de todas las edades e instituciones educativas con el único objetivo de defender el patrimonio natural en el que habitan y que es su principal fuente de sustento económico.

Con creatividad, entusiasmo y mucha determinación, padres y madres de familia, docentes, voluntarias y organizaciones desfilaron por las principales calles de La Reforma llamando a la acción colectiva para evitar dejar basura en los parajes de las islas y a respetar la flora y fauna que ahí se encuentran.