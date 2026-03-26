$!Pobladores de La Reforma piden a visitantes a cuidar la bahía Santa María

LA REFORMA._ Por tercer año consecutivo, pobladores de La Reforma salieron a las calles para exhortar a los visitantes a cuidar la bahía Santa María durante su estancia en las islas en el próximo periodo vacacional de Semana Santa.
La participación ciudadana se ha convertido en la constante en el campo pesquero más grande de México y, en la edición 2026, esta marcha logró reunir a gente de todas las edades e instituciones educativas con el único objetivo de defender el patrimonio natural en el que habitan y que es su principal fuente de sustento económico.
Con creatividad, entusiasmo y mucha determinación, padres y madres de familia, docentes, voluntarias y organizaciones desfilaron por las principales calles de La Reforma llamando a la acción colectiva para evitar dejar basura en los parajes de las islas y a respetar la flora y fauna que ahí se encuentran.
Isabel Mendoza Camacho, directora de Sociedad en Acción de Sinaloa (SUCEDE) AC, reconoció el gran impulso que la ciudadanía está dando a este tipo de iniciativas que buscan promover la educación ambiental y el sentido de pertenencia de las comunidades aledañas a la bahía.
Destacó que esta marcha se suma a una jornada de concientización que se realizó en las escuelas de La Reforma previo al próximo periodo vacacional, donde también se llevarán a cabo otras dinámicas para invitar a la gente a llevarse la basura que generan en sus días de asueto en la bahía.