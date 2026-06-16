$!Pobladores de Villa Juárez protestan contra abusos de fuerzas de seguridad en la Novena Zona Militar

Habitantes de Villa Juárez se manifestaron este martes frente a las instalaciones de la Novena Zona Militar para denunciar abusos cometidos por corporaciones de seguridad federales y estatales, principalmente por elementos de la Guardia Nacional.

Durante la protesta, los manifestantes señalaron que un hombre vestido de civil estuvo tomando fotografías y grabando videos de quienes participaban en la movilización. Al ser cuestionado por los presentes, aseguraron que reconoció ser militar y que había sido enviado por sus superiores para documentar la manifestación y los rostros de los asistentes.

El hombre se negó a mostrar credenciales oficiales. Inicialmente intentó retirarse del lugar, pero posteriormente regresó a las instalaciones militares para resguardarse.

Los manifestantes explicaron que decidieron trasladarse hasta la sede militar luego de que no obtuvieron respuestas satisfactorias en una reunión previa con mandos de la Guardia Nacional en Villa Juárez.

“Nos estamos manifestando porque ya no aguantamos las injusticias de parte de la Guardia Nacional”, expresó una de las personas participantes.

“Tenemos hijos adolescentes y nos da miedo que salgan a la calle porque los empiezan a perseguir. Hay muchas ofensas, muchas groserías. Si quieren respeto, también tienen que respetar”.