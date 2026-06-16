$!Pobladores de Villa Juárez protestan contra abusos de fuerzas de seguridad en la Novena Zona Militar

Habitantes de Villa Juárez se manifestaron este martes frente a las instalaciones de la Novena Zona Militar para denunciar abusos cometidos por corporaciones de seguridad federales y estatales, principalmente por elementos de la Guardia Nacional.
Durante la protesta, los manifestantes señalaron que un hombre vestido de civil estuvo tomando fotografías y grabando videos de quienes participaban en la movilización. Al ser cuestionado por los presentes, aseguraron que reconoció ser militar y que había sido enviado por sus superiores para documentar la manifestación y los rostros de los asistentes.
El hombre se negó a mostrar credenciales oficiales. Inicialmente intentó retirarse del lugar, pero posteriormente regresó a las instalaciones militares para resguardarse.
Los manifestantes explicaron que decidieron trasladarse hasta la sede militar luego de que no obtuvieron respuestas satisfactorias en una reunión previa con mandos de la Guardia Nacional en Villa Juárez.
“Nos estamos manifestando porque ya no aguantamos las injusticias de parte de la Guardia Nacional”, expresó una de las personas participantes.
“Tenemos hijos adolescentes y nos da miedo que salgan a la calle porque los empiezan a perseguir. Hay muchas ofensas, muchas groserías. Si quieren respeto, también tienen que respetar”.
La denunciante aseguró que existe temor entre la población para hacer públicas estas acusaciones debido a posibles represalias.
“Somos muchísimos los que estamos inconformes, pero la gente tiene miedo de salir en videos o en fotografías porque teme por su integridad”, señaló.
Entre los señalamientos realizados durante la protesta se encuentran presuntos cateos sin orden judicial, robos dentro de viviendas, agresiones físicas contra jóvenes y malos tratos hacia habitantes de la comunidad.
Los manifestantes también relataron que, mientras se encontraban en las inmediaciones de la base de la Guardia Nacional, observaron cómo elementos intentaban someter a dos menores de edad.
“Ya es mucho abuso. Nosotros no queremos que la Guardia Nacional esté en Villa Juárez porque, en vez de darnos seguridad, les tenemos miedo”, afirmó la denunciante.
Otro de los participantes, quien ingresó a dialogar con autoridades militares dentro de la Novena Zona Militar, dijo que no percibió disposición para atender de fondo las denuncias.
“Sinceramente no nos sentimos escuchados. Nos dijeron que teníamos que presentar denuncias a los números que ya conocemos y que no había necesidad de venir a manifestarnos”, comentó.
El mismo manifestante denunció que hace tres días elementos de la Guardia Nacional ingresaron por la fuerza a la vivienda de su abuela.
“Tumbaron la puerta y la golpearon. Se metieron porque supuestamente buscaban a alguien, pero no había nadie. Mi abuela quedó golpeada e hinchada”, relató.
Los habitantes insistieron en que su exigencia principal es que cesen los presuntos abusos y que las autoridades garanticen seguridad para la población de Villa Juárez.
“Queremos seguridad. Nos cuidamos de la gente mala, pero también nos estamos cuidando del gobierno porque están haciendo las cosas mal”, manifestó uno de los inconformes.