Pobladores reportaron balacera en Tomo desde el viernes, pero autoridad llegó hasta el martes: SSP

Desde el pasado viernes 14 de marzo, pobladores de la comunidad Tomo, en Culiacán, reportaron un enfrentamiento armado, pero las autoridades arribaron al sitio hasta este martes 18, reconoció la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

La vocera de la institución, Verona Hernández Valenzuela, precisó que las fuerzas militares se encuentran desplegadas en dicha comunidad realizando labores de rastreo, pero hasta el momento no han localizado personas fallecidas ni lesionadas.

“Sí, fueron viernes y domingos los reportes, dos reportes que se recibieron. Acudieron a verificar, acudieron a hacer los recorridos. No se encontraron cuerpos, no se encontraron tampoco, hasta el momento, no se descarta, pero hasta el momento no se ha tenido información del ingreso de alguna persona que haya sido lesionada motivo de estos enfrentamientos en esa zona.

“No se descarta que hayan ocurrido, porque se encontraron indicios como algunas huellas hemáticas, sin embargo, se tendrán que seguir haciendo recorridos, y precisamente autoridades federales ya se encuentran trabajando en la zona haciendo más extenso el recorrido para hacer un barrido de la región”, informó.

La funcionaria explicó que la visita a esta región se da días después de los reportes por cuestiones operativas.

“Son decisiones operativas de las mismas autoridades que participan en esos movimientos.

“Ahorita ya está personal, sobre todo militar, está en esa zona, está haciendo recorridos precisamente por la situación que se llevó a cabo en esa zona”, insistió.

Recalcó que no se ha podido confirmar un saldo por estos enfrentamientos, pues no se han recibido reportes de ingreso a hospitales.

“Se acudió precisamente a ese lugar, se suscitaron enfrentamientos, debido a que se encontraron algunos indicios en el lugar, sin embargo, no se localizaron personas ni heridas ni fallecidas, ni tampoco el ingreso de alguna de ellas a ningún hospital de la ciudad”, dijo.