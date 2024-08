En ese sentido, señaló que en comparación con el 2023, ha habido una disminución del canje del 1 por ciento, debido a que hay alrededor de 13 mil estudiantes menos en la matrícula.

“De sugerencia nosotros estamos haciendo hincapié de que vayan por su letra por semana, que no vayan a dejar los papeles si les toca hasta la semana que entra porque igual ahí ya no reciben su uniforme, no es porque no haya si no porque el proveedor puede decir que ya se los dio, entonces, para evitar eso y que se queden sin sus uniformes lo ideal es que vayan con su letra”.

La primera semana del programa, del 5 al 11 de agosto, contempló los apellidos con la letra inicial de la A a la F y esta segunda semana del 12 al 18 de agosto será para la letra G hasta la O, la tercera semana del 19 al 25 de agosto de la P a la Z y del 26 de agosto hasta el 15 de noviembre para los que faltaron de recibir su dotación.