Policía Cibernética investiga amenazas contra población de Villa Juárez publicadas a mediados de noviembre

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que existe una investigación en curso sobre una presunta amenaza detectada en plataformas digitales, la cual está siendo analizada por la Policía Cibernética.

Explicó que aunque no se ha determinado que se trate de un riesgo real, las autoridades mantienen el seguimiento para descartar cualquier posibilidad.

Rocha Moya indicó que el área especializada en ciberseguridad se encuentra revisando la información circulante y que ya se han llevado a cabo las primeras acciones técnicas para rastrear el origen y la naturaleza del mensaje.

Señaló que este tipo de reportes debe atenderse con seriedad, incluso cuando no existen elementos para considerarlos una agresión concreta.

“Anda en esa amenaza, se está trabajando en la parte cibernética de la policía”, expresó al ser cuestionado sobre el caso.

Al preguntarle si la información difundida constituye una alerta confirmada, respondió que no se cuenta con evidencia que permita clasificarla como tal.

No obstante, sostuvo que la administración estatal continúa la investigación debido a que cualquier aviso podría evolucionar si no se revisa oportunamente.

“Pues en verdad no se ha concretado como una cosa real, pero nosotros la estamos investigando porque puede convertirse”, declaró.

El Gobernador añadió que este tipo de procedimientos forman parte de los protocolos regulares de prevención y que la labor de la Policía Cibernética es central para detectar, descartar o confirmar contenidos que puedan alterar la tranquilidad de la población.

La semana pasada la Secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, informó de amenazas anónimas difundidas recientemente en Villa Juárez por las que se motivó la implementación de medidas preventivas y un refuerzo de seguridad en la zona.

Los mensajes, que aparecieron durante la madrugada del 17 de noviembre, alertaban sobre presuntos riesgos para la población en el contexto de la crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa.