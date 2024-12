Policía en Sinaloa no llega tarde a los hechos, es la ciudadanía la que no reporta a tiempo, dice SSPE

El Subsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Leoncio Pedro García Alatorre, refutó señalamientos ciudadanos expuestos en medios de comunicación sobre que los agentes policiales no llegan a tiempo a hechos delictivos.

El funcionario estatal mencionó que las denuncias al 911 no se hacen en el momento en el que ocurre un hecho delictivo, o se hacen tarde, y que la responsabilidad de no estar en el momento de los hechos no recae en las autoridades de seguridad.

“Dicen que es tardía la llegada de la Policía y es muy recurrente que me pregunten esto. Esto no es porque la policía llegue tarde, es porque las personas que lo reportan, lo reportan tarde y afortunadamente lo reportan, porque muchas veces no reportan nada”, dijo García Alatorre.

Mencionó que a los hechos delictivos que son reportados acuden como primeros respondientes las autoridades en materia de seguridad que se encuentren más cerca al punto desde el que se denuncia, como pueden serlo militares del Ejército Mexicano o elementos de la Guardia Nacional.

“Pero no es porque en sí lleguen tarde, es porque acudimos de inmediato cuando tenemos los reportes”, defendió el funcionario de Seguridad.

A finales de octubre, el ahora ex Secretario de Seguridad de Sinaloa,Gerardo Mérida Sánchez, mencionó que desde el 9 de septiembre en el estado se habían registrado 90 mil llamadas al 911.

De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Seguridad estatal, de 15 a 20 por ciento de estas llamadas habían podido ser verificadas por personal de seguridad.

Estas cifras representan que desde el 9 de septiembre al 22 de octubre al 911 se realizaron un promedio de 2 mil 93 llamadas diarias al número de emergencias en el estado.