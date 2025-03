Policías de Sinaloa deberán reforzarse ante las necesidades de seguridad en el estado, considera Javier Llausás

En Sinaloa, desde que detonó la crisis de seguridad han arribado al estado elementos federales para combatir el crimen organizado, pero los policías locales deben ser reforzados para también cumplir sus funciones, opinó Javier Llausás Magaña, presidente de Construyendo Espacios para la Paz.

El analista en materia de seguridad lamentó que el plan nacional de seguridad prioriza a elementos federales y militares por encima de agentes policiales locales.

“Uno de los temas para la agenda nacional, de la nueva Presidenta y del nuevo Secretario de Seguridad, son los policías fuertes. Lo dijimos en su momento que los cuatro puntos daba prioridad a los policías federales, de Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero no hablaba de policías locales, necesitamos policías locales fuertes y no las tenemos”, dijo.

“Nuestros policías locales no deberían de usar el armamento que actualmente utilizan, nuestros policías locales deberían de bajarse a los parques, ir a las escuelas, porque su labor es preventiva”.

En Sinaloa desde el mes de septiembre de 2024 se registra una crisis de seguridad derivada de una pugna del crimen organizado que ha repuntado los delitos de asesinatos, privaciones de la libertad, robos y enfrentamientos.

Ante estas situaciones la federación ha reforzado al estado con la presencia de agentes federales de corporaciones como Defensa, antes Secretaría de la Defensa (Sedena), Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“En este momento de emergencia sí se requiere de la presencia de autoridades federales porque la naturaleza del delito y de las organizaciones no es que superen a las policías locales, porque las policías locales tienen otra función preventiva y tienen otro marco legal que son el bando de policía y buen gobierno”, explicó Llausás Magaña.

“El policía municipal es tan fuerte y tan digno como un militar de fuerzas especiales, pero sus labores son diferentes. Entonces, no puedes tú enfrentar a un policía que está entrenado para tareas sociales y de prevención, enfrentarlos a un crimen organizado”.

El experto en materia de seguridad señaló la necesidad de reforzar a las policías locales y trabajar en conjunto, pues son quienes conocen al estado.

“No es que sean menos, al contrario, en otros países un policía local es respetado por las fuerzas militares porque el policía conoce a la comunidad mejor que nadie. El policía municipal conoce la cultura y conoce los rincones de la ciudad”, comentó.

“Por eso es muy valioso un policía municipal, pero jamás debes de enfrentarlo a estas tareas. Mientras el tema en Sinaloa sea delitos del fuero federal y de crimen organizado tienen que estar ahí, no porque nuestras policías no puedan. Ahora cuando ellos se vayan, sí vamos a tener que tener entrenadas a nuestras policías lo mejor posible, y por eso hablamos de no solo de preparación y profesionalización, hablamos de dignificación y de proximidad”.