$!Policías de Sinaloa y el narco: la relación incómoda exhibida por la violencia y las autoridades

Durante las décadas recientes de la historia de Sinaloa, la entonces Policía Ministerial de la extinta Procuraduría General de Justicia, hoy Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, ha estado implicada en casos escandalosos por vínculos de algunos de sus elementos con el crimen organizado. Hay casos puntuales que han quedado al descubierto por la violencia marcada en la entidad, luego de que los policías fueron asesinados o desaparecidos en circunstancias relacionadas con capos del narcotráfico.

El incidente más reciente fue el de José Rosario Heras López, conocido como “El Chayo”, quién está desaparecido desde el 25 de julio del 2024, luego de que fuera identificado como escolta de Ismael “El Mayo” Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa, capturado ese mismo día y llevado a Estados Unidos, por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, según señaló Zambada en una carta publicada por su abogado. De acuerdo con las primeras versiones, “El Chayo” acompañó a “El Mayo” a la reunión en la que presuntamente estaría presente el Gobernador Rubén Rocha Moya, y en la que asistió Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien murió ese mismo día, en circunstancias que no han sido aclaradas al haber dos versiones de ese hecho.

Luego de darse a conocer la participación de Heras López en dicha reunión, la Fiscalía General de Sinaloa informó por medio de un comunicado de prensa, que el policía estaba de vacaciones cuando ocurrieron los hechos. Sin embargo, no ha sido el único policía que ha resultado implicado en hechos relacionados con el narcotráfico en Sinaloa. El 11 de septiembre del 2004, Rodolfo Carillo Fuentes, “El Niño de Oro”, hermano de Amado Carillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, fue asesinado por sicarios del Cártel de Sinaloa en la plaza Cinépolis en Culiacán.

En ese hecho resultó herido Pedro Pérez López, elemento de la Policía Ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, cuyo involucramiento fue revelado luego de que pidiera ayuda por el radio Matra que portaban elementos. Ahí mismo también se descubrió que en la refiega participaron policías de la misma corporación, que le brindaban protección a “El Niño de Oro”. Tras el incidente, también resultaron implicados Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, entonces Director de la Policía Ministerial de Sinaloa; además de ocho jefes policiacos, incluidos Reynado Zamora Gaxiola y Héctor Castillo Medina, Director de la Policía Estatal Preventiva, todos acusados de proteger a cárteles de la droga, según una investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizadoa. Pese a ello, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, conocido como “Chuy Toño”, estuvo al mando de la Policía Ministerial y fungió como mando único durante la administración del ex Gobernador Mario López Valdez, que gobernó Sinaloa entre 2011 y 2017. Sin embargo, previo a su regreso a la corporación, su paradero fue desconocido mientras estuvo bajo investigación por el caso de “El Niño de Oro”. Un par de años más tarde, en enero del 2019, Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, reveló que “Chuy Toño” estaba en la nómina de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada García. Esta información la proporcionó en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, llevado a cabo en la Corte Federal de Blookyn, en Nueva York, Estados Unidos. Por más de un año después, el 10 de mayo del 2020, trascendió la muerte de “Chuy Toño”, consecuencia del Covid-19. De acuerdo con información dada a conocer en su momento, el ex mando policiaco falleció en el Hospital General de Mazatlán, después de permanecer una semana hospitalizado.