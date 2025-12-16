Policías del grupo Guerreros Azules toman tribuna del Congreso de Sinaloa

Integrantes del grupo de policías denominado Guerreros Azules tomaron la tribuna del Congreso del Estado de Sinaloa la mañana de este martes, lo que impidió que iniciara la sesión legislativa programada para las 11:00 horas.

La acción se desarrolló dentro del recinto legislativo y provocó la suspensión temporal de las actividades del Pleno, mientras los manifestantes permanecían en la tribuna.

De acuerdo con lo observado, la manifestación tuvo una duración aproximada de 30 minutos, tras lo cual se liberó el espacio para permitir la reanudación de las labores legislativas.

El Congreso del Estado no emitió de inmediato una postura pública sobre lo ocurrido ni sobre las demandas específicas del grupo manifestante.

Los manifestantes solicitan la intervención del congreso de Sinaloa en el caso el municipio de Choix, en el que los policías jubilados señalan omisiones en el pago de prestaciones laborales.