“Es como un tipo odio que tiene (Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán) contra los policías. Dice que no pueden reclamar ningunas primas, ningunos bonos, ni riesgo”, mencionó Ignacio, vocero del grupo de policías.

La mañana de este viernes, elementos de la Policía Municipal en activo se manifestaron a las afueras del complejo de la Secretaría de Policía y Tránsito Municipal, acusando que el Gobierno de Culiacán les pide renunciar a diferentes prestaciones o de lo contrario no les pagará su salario.

De acuerdo a los manifestantes, existen elementos a quienes se les adeudan las prestaciones antes mencionadas, pero de no firmar el documento no se les pagará su quincena.

“La inconformidad es que el que no firma, no se les paga. Él se quiere como abogado proteger de que el policía no se pueda defender con ese documento”, comentó Ignacio.