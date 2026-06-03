Policías nuevos no alcanzan para reforzar seguridad en Sinaloa: CESP

La incorporación reciente de 100 nuevos policías estatales no representa un fortalecimiento real de la seguridad en Sinaloa, ya que únicamente permite cubrir las vacantes que dejan los elementos que se jubilan o abandonan las corporaciones, señaló Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Afirmó que las instituciones de seguridad mantienen un déficit importante de personal, situación que limita la capacidad operativa de las policías frente a la violencia que enfrenta la entidad.

“Para tener un cambio importante tendríamos que contar al menos con el doble de policías”, expresó.

Indicó que, incluso en un escenario óptimo, Sinaloa requeriría triplicar o cuadruplicar el número actual de elementos para mejorar las condiciones de seguridad.

Calderón Quevedo sostuvo que el aumento reciente de homicidios también exhibe las debilidades institucionales en materia de procuración de justicia, particularmente en la Fiscalía General del Estado.

Señaló que el número de investigaciones supera la capacidad de respuesta de la dependencia y consideró que los niveles de impunidad continúan siendo elevados.

“La Fiscalía está rebasada”, manifestó.

El coordinador del CESP agregó que la presencia de fuerzas federales ha sido clave para contener la violencia en Sinaloa y advirtió que, sin ese apoyo, el escenario sería más complejo.

Además, señaló que durante años se ha dejado de fortalecer el oficio policial, tanto en formación como en capacidades institucionales.

Según datos expuestos por Calderón Quevedo, desde septiembre de 2024 más de 80 policías y elementos militares han muerto en hechos relacionados con la violencia en Sinaloa.