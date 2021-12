Políticas públicas no han servido para garantizar seguridad de mujeres, aseguran activistas

Aunque se encuentren legislados mecanismos para la protección de niñas y mujeres, estos no han funcionado para garantizar la integridad de las mismas en los espacios públicos de Culiacán, criticó la abogada Ana Luz Bernal, presidenta del Colegio de Abogadas de Culiacán.

Esta semana se informó por medios de comunicación locales la denuncia de una joven que señala fue agredida sexualmente por un guardia en el Jardín Botánico. El caso continúa siendo investigado por las autoridades.

“Evidentemente las políticas públicas del Gobierno del Estado y sus municipios no han servido para garantizar a las niñas y mujeres una vida libre de violencia”, mencionó.

“No es nada más un hecho de que algún hombre le faltó el respeto a una mujer, es el hecho que es un área común, es un espacio de todos, coexistimos y habitamos en este mundo, nadie tiene un derecho por encima del otro. Se tiene que garantizar al transeúnte, y hay empleadas ahí que están hasta altas horas trabajando, ¿con qué seguridad van a estar ahí?, ¿cómo es la salud mental que van a tener?, ¿o se van a esperar a que se presente otro suceso para tomar medidas?”

La representante del grupo de mujeres patinadoras Roller Scouts, Fariry Cozain, mencionó que este hecho perjudica la seguridad de las mujeres en los espacios públicos de la ciudad.

“Originalmente este colectivo surgió porque todas coincidimos que esta es una realidad día a día, que no importa cómo nos vistamos o qué actividades estemos realizando o en qué espacio nos encontremos, todas hemos sufrido de una u otra manera algún tipo de acoso”, dijo.

“Lo que nosotros queremos es encontrar espacios seguros, el Botánico había sido uno de los que nosotros habíamos encontrado como seguros, en donde nosotras podíamos hacer nuestra actividad y no sentir miedo”.

Agregó que como mujeres deportistas han resuelto asumir mecanismos para protegerse.

“Sucede esto, vemos que no hay acciones al respecto y decimos ¿a dónde vamos ahora?, ¿a dónde nos dirigimos? Nosotras tenemos nuestras medidas donde todas estamos comunicadas, en donde todas estamos al pendiente, nos acompañamos y vamos en grupos grandes por lo mismo, pero creo que no es el punto, el punto no debería ser que sí o sí necesito ir con 4 o 5 amigas para no sentir que voy a desaparecer o que me van a agredir. El punto es que los espacios sean seguros para que yo pueda decir: me levanté temprano, voy a hacer ejercicio y voy a ir aquí y sé que no me va a pasar nada”, expresó.

Por otra parte, la especialista en psicología, Edith Robles Arredondo, precisó que los hechos violentos que vive un individuo impactan en sociedades enteras.

“Es importante tomar en cuenta que la violencia repercute en toda la sociedad y no nada más a la víctima, en este caso, que por supuesto también estamos aquí para la exigencia de justicia pronta y expedita, pero también para tomar acciones”, dijo.

EL CASO

El pasado 5 de diciembre, el Jardín Botánico publicó un posicionamiento en donde reveló que la denuncia por violación en contra de un guardia de seguridad ya se encontraba siendo investigada por la Fiscalía General de Sinaloa.

“Es un acto reprobable, una conducta inaceptable que no refleja el espíritu de servicio y profesionalismo de las personas que trabajan en la institución”, resume el documento.