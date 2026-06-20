$!Políticos activan la carrera rumbo a la Gubernatura de Sinaloa en 2027

A casi un año de la elección para renovar la Gubernatura de Sinaloa, la carrera por la sucesión estatal comenzó a tomar forma con una oleada de solicitudes de licencia y manifestaciones públicas de interés de actores políticos de Morena, partidos aliados y ex funcionarios que buscan competir en 2027.
En apenas unos días, la lista de aspirantes creció con perfiles provenientes de la Cámara de Diputados, el Senado, el Congreso local y liderazgos partidistas.
El movimiento más numeroso se registra en Morena, luego de que el partido formalizara el proceso para elegir a la persona que encabezará la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.
Aunque se trata de un cargo partidista, en la práctica este nombramiento equivale al virtual candidato o precandidato del bloque encabezado por Morena para la Gubernatura de Sinaloa en 2027.
La convocatoria establece que los registros estarán abiertos del 22 al 27 de junio y obliga a quienes desempeñan cargos públicos o partidistas dentro de Morena a separarse previamente de sus responsabilidades.
Entre las primeras en dar el paso se encuentra la Diputada federal Graciela Domínguez Nava, quien solicitó licencia por tiempo indefinido para participar en el proceso interno y anunció que continuará recorriendo la entidad.
A ella se sumó la Senadora Imelda Castro Castro, quien pidió separarse del Senado a partir del 22 de junio.
La legisladora confirmó además que formalizará su registro el próximo 27 de junio y aseguró que encabeza las preferencias en las encuestas realizadas desde 2023.
“Sinaloa merece ya tener una gobernadora electa”, expresó tras confirmar su registro.
La Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa, también anunció que solicitará licencia para incorporarse a la contienda, aunque adelantó que regresaría a su curul en caso de no resultar favorecida.
Otro de los perfiles que se incorporó fue el Diputado federal Jesús Ibarra Ramos, quien igualmente pidió licencia al Congreso de la Unión para buscar la coordinación estatal de Morena.
Las reglas del partido prevén una primera etapa de selección si se registran más de seis aspirantes y establecen restricciones para evitar la intervención de gobernadores, alcaldes, dirigentes partidistas y funcionarios públicos en favor de alguno de los participantes.
Sin embargo, la carrera por la sucesión no se limita a Morena sino también a sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.
En ese sentido, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México y Diputado federal Ricardo Madrid Pérez anunció su inscripción como aspirante a la Gubernatura por ese instituto político, respaldado por la dirigencia nacional del PVEM.
“He tomado la determinación de inscribirme en la convocatoria de mi partido como aspirante a la Gubernatura por Sinaloa”, anunció desde sus redes sociales.
La Comisión Nacional de Elecciones de Morena será la encargada de validar los registros y definir, a más tardar el 31 de diciembre de este año, a la persona que encabezará la coordinación estatal del movimiento en Sinaloa.
Asimismo, el ex Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, quien llegó al cargo postulado por Morena, informó que se registró ante el Partido Acción Nacional como aspirante tanto a la Gubernatura como a la presidencia municipal de Culiacán.
Con ello, la sucesión de 2027 comenzó a configurarse con perfiles provenientes de distintas corrientes políticas y con una competencia interna particularmente intensa dentro de Morena, partido que actualmente gobierna Sinaloa y que concentra el mayor número de aspirantes.