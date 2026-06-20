$!Políticos activan la carrera rumbo a la Gubernatura de Sinaloa en 2027

A casi un año de la elección para renovar la Gubernatura de Sinaloa, la carrera por la sucesión estatal comenzó a tomar forma con una oleada de solicitudes de licencia y manifestaciones públicas de interés de actores políticos de Morena, partidos aliados y ex funcionarios que buscan competir en 2027.

En apenas unos días, la lista de aspirantes creció con perfiles provenientes de la Cámara de Diputados, el Senado, el Congreso local y liderazgos partidistas.

El movimiento más numeroso se registra en Morena, luego de que el partido formalizara el proceso para elegir a la persona que encabezará la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Aunque se trata de un cargo partidista, en la práctica este nombramiento equivale al virtual candidato o precandidato del bloque encabezado por Morena para la Gubernatura de Sinaloa en 2027.

La convocatoria establece que los registros estarán abiertos del 22 al 27 de junio y obliga a quienes desempeñan cargos públicos o partidistas dentro de Morena a separarse previamente de sus responsabilidades.

Entre las primeras en dar el paso se encuentra la Diputada federal Graciela Domínguez Nava, quien solicitó licencia por tiempo indefinido para participar en el proceso interno y anunció que continuará recorriendo la entidad.