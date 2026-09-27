$!‘Polo’ dejará lluvias intensas y oleaje de hasta 6 metros en el norte de Sinaloa

El huracán Polo dejará condiciones adversas en el norte de Sinaloa durante el martes 29 de septiembre, con lluvias muy fuertes a puntualmente intensas, vientos de hasta 100 kilómetros por hora y oleaje de hasta seis metros de altura, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Para el norte del estado se prevén acumulados de lluvia de entre 75 y 150 milímetros, mientras que los vientos alcanzarían velocidades de 60 a 70 kilómetros por hora, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora.

El mayor riesgo se concentrará también en las zonas costeras, donde se pronostica oleaje de entre 5 y 6 metros de altura en el Golfo de California y el litoral del norte de Sinaloa.