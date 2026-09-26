Polo mantiene categoría 5 y dejará lluvias muy fuertes en Sinaloa

El huracán Polo se mantiene como categoría 5 al sur-suroeste de Baja California Sur y su circulación favorecerá lluvias muy fuertes en Sinaloa, principalmente en las zonas norte y sur.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, contempla acumulados de entre 50 y 75 milímetros para esas regiones del estado.

En su reporte meteorológico, señala que Polo continúa como un sistema de gran intensidad frente a las costas de Baja California Sur, aunque sus efectos en Sinaloa estarán principalmente relacionados con el incremento en las precipitaciones.

Además de las lluvias, el huracán mantiene condiciones de vigilancia para Baja California Sur, desde Punta Eugenia hasta Santa Fe, por posibles efectos de vientos de huracán.

Para las costas de Baja California Sur se pronostican vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, así como oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros.

El SMN recomendó extremar precauciones a la población en general por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima).

Así como, atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.