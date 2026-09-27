‘Polo’ mantiene vigilancia por vientos de tormenta tropical en el norte de Sinaloa

El Huracán Polo, categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, mantiene bajo alerta al noroeste del País, con una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical que alcanza el norte de Sinaloa.

A las 06:00 horas de este domingo 27 de septiembre, el sistema se ubicó a 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 480 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, de acuerdo al reporte más reciente del Sistema Meteorológico Nacional.

“Polo” se desplaza hacia el nor-noroeste a 17 kilómetros por hora, señala el reporte meteorológico.

Sinaloa se mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo, Ahome, por lo que permanece bajo seguimiento la zona norte del estado ante el desplazamiento del ciclón.

En Sonora, la zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán abarca desde Huatabampito hasta Bahía Kino.

Mientras que en Baja California Sur se mantienen zonas de prevención y vigilancia por efectos de vientos de huracán y tormenta tropical en distintos puntos de la entidad.

La circulación de “Polo” continúa reforzando la probabilidad de lluvias puntuales fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en costas de Baja California Sur, mientras el sistema avanza hacia el nor-noroeste.