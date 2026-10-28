Pone IEES fecha a la carrera electoral en Sinaloa; precampañas arrancan en enero

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa puso fecha a las principales etapas del proceso electoral 2026-2027, con el que se renovarán la Gubernatura, el Congreso del Estado y los ayuntamientos.

Las precampañas comenzarán el 4 de enero de 2027 y las campañas arrancarán el 4 de abril.

El Consejo General del IEES aprobó los ajustes a los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el calendario para el proceso electoral, durante una sesión extraordinaria virtual.

De acuerdo con el calendario, las precampañas tendrán una duración de 40 días y concluirán el 12 de febrero.

En ese mismo periodo, del 4 de enero al 12 de febrero, las personas aspirantes a candidaturas independientes podrán recabar el apoyo de la ciudadanía.

El plazo para que las personas interesadas en contender por una candidatura independiente presenten su manifestación de intención comenzará al día siguiente de la sesión del Consejo General del IEES que dé inicio formal al proceso y concluirá el 3 de enero de 2027.

Los partidos políticos tendrán hasta el 4 de enero para presentar las solicitudes de registro de convenios de coalición y plataformas electorales para la Gubernatura, diputaciones de mayoría relativa y ayuntamientos.

Otro de los plazos relevantes será el 7 de marzo de 2027, fecha límite para que se separen del cargo las servidoras y los servidores públicos que estén impedidos constitucionalmente para ocupar un cargo de elección popular.

Ese mismo día vencerá el plazo para que diputadas, diputados y presidentes municipales que busquen reelegirse se separen de sus cargos.

El registro y sustitución libre de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos se realizará del 12 al 21 de marzo, mientras que las candidaturas a la Gubernatura podrán registrarse del 17 al 26 de marzo.

Las campañas electorales tendrán una duración de 60 días, del 4 de abril al 2 de junio de 2027, para las candidaturas a la Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Después comenzará la veda electoral, que se extenderá hasta las 18:00 horas del 6 de junio.

La jornada electoral está programada para el domingo 6 de junio de 2027.

El calendario establece que el proceso electoral iniciará formalmente en diciembre de 2026, dentro de los cinco días posteriores a la expedición de la convocatoria a elecciones por parte del Congreso del Estado.