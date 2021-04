La Reforma, Sin.- Con recursos por el orden de los 11 millones de pesos, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel activó el programa de Inspección y Vigilancia en bahías y aguas continentales de Sinaloa, en busca de preservar los reproductores de camarón durante la temporada de veda que inició el 15 de marzo.

En el campo pesquero de La Reforma, Angostura, el Mandatario estatal detalló que en esta estrategia de vigilancia participarán también pescadores ribereños y armadores.

“Para nosotros era muy importante dar respuesta y apoyar a los pescadores de Sinaloa, no es sencillo, pero ahí está y este programa de Inspección y Vigilancia le debe de tocar a la Federación, no a nosotros, es mucha capacidad la que se necesita para poder los ojos, la supervisión y la vigilancia que se necesita, pero no los podemos dejar abajo y en algo los tenemos que apoyar”, expresó.