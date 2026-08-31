Ponen bajo revisión casi $237 millones de recursos públicos en Sinaloa

Un daño al erario público por más de 200 millones de pesos, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, fue detectado por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, informó su titular, Emma Guadalupe Félix Rivera, al entregar el informe anual al Congreso del Estado para su revisión.

La auditora superior explicó que se trata de observaciones pendientes de solventar, de las cuales la mayoría corresponden a entes municipales, por lo que deberán presentar la documentación necesaria o, en su caso, realizar la recuperación de los recursos.

Félix Rivera señaló que entre las principales irregularidades detectadas se encuentran obras públicas pagadas que no fueron ejecutadas, gastos registrados de manera incorrecta y la falta de documentación justificativa o comprobatoria.

“Como les mencionaba, durante la revisión se observaron un total de casi mil millones de pesos, o cerca de 900 millones de pesos, de los cuales los entes, tanto en el transcurso de la auditoría como en la atención a resultados, lograron solventar un poco más de 600 millones, quedando un importe de casi 237 millones de probable recuperación, obviamente de acuerdo al programa de auditorías”, expresó la titular de la ASE.

Precisó que a partir de septiembre los municipios y entes señalados deberán atender las observaciones realizadas y tendrán 15 días hábiles para presentar la información que permita solventarlas.

“Ustedes conocerán en los siguientes días, con la publicación de los informes, cuáles son los resultados específicos de cada auditoría a cada ente, pero los resultados los atendemos cuando se evalúen las respuestas en relación con esos casi 237 millones de pesos de probable recuperación”, señaló.

La Auditora indicó que el objetivo es que los entes fiscalizados puedan aclarar las irregularidades y evitar afectaciones al erario.

Adelantó que los municipios con recursos pendientes por recuperar serán publicados en las plataformas oficiales del organismo.