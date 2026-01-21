$!Ponen en marcha pavimentación de cinco calles en Culiacán

CULIACÁN._ Con una inversión de casi 18 millones de pesos, el Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil puso en marcha los trabajos de pavimentación de cinco calles en la Colonia Buenos Aires. Las calles donde iniciaron los trabajos de pavimentación son Calle Cerro Cabazán, Calle Cerro del Salto, Calle Cerro de la Cruz, Calle Cerro Guapo y Calle Cerro del Salado.

Todas ellas conectan con la Avenida México 68, lo que permitirá mejorar la conectividad y brindar accesos más seguros para quienes transitan diariamente por la zona. El Gobierno Municipal informó que se proyecta que estas obras, que tendrán una inversión de 17 millones 890 mil pesos, se realizarán en un período de tres meses. Gámez Mendívil puso los trabajos en marcha en cada una de las calles que se van a ver beneficiadas. Destacó que estas acciones forman parte de un trabajo continuo en las colonias, enfocado en atender rezagos históricos y en este caso responder a solicitudes que por décadas realizaron las familias del sector.

“Estamos esta tarde en la Colonia Buenos Aires para dar el banderazo de cinco obras, cinco calles a pavimentar, con una inversión cercana a los 18 millones de pesos. Vamos a regresar y vamos a continuar con el compromiso de hacer más calles en la colonia”, expresó. El Presidente Municipal recordó que tan solo el año pasado se invirtieron 34 millones 310 mil pesos en esta colonia, lo que permitió la pavimentación de 10 calles, sumando ahora 15 vialidades en beneficio directo de sus habitantes. Gámez Mendívil resaltó que estas obras tienen un impacto en la vida de la gente y significan justicia social, particularmente para las personas adultas mayores que durante años gestionaron la pavimentación de sus calles.