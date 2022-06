Por aumento de contagios de Covid, se han cerrado 24 escuelas: SEPyC

Un total de 24 escuelas son las que se han cerrado debido a la alza de contagios Covid-19, informó la Secretaria de Educación Graciela Domínguez Nava, quien señaló que se está buscando hacer cambios en los protocolos para evitar cierres masivos.

“El protocolo está muy difundido, tenemos meses trabajando así, el procedimiento es que ellos nos notifican, nosotros les podría decir que tenemos ahorita alrededor de 24 escuelas que nos han notificado que en este momento cerraron por los cambios, así como lo marca el protocolo”, informó.

Detalló que con 109 casos se cerró la semana pasada y esta semana son 84 casos de contagio Covid.

Ante el cierre de las escuelas y la coordinación que se tiene con la Secretaría de Salud, Domínguez Nava dijo que no es un asunto de que no estén coordinados con salud.

“Lo que estamos haciendo es que tenemos que acatar el protocolo y este tema sea muy difundido entre el personal docente, administrativo y padre de familia y lo que estamos haciendo como lo dijo el Secretario de Salud, ellos están revisando los mecanismos para que ante esta nueva realidad, puedan cambiar, porque efectivamente lo deseable no sería cerrar, porque ahorita afortunadamente los contagios no se propagan en esa intensidad, pero además los síntomas no son tan agresivos”, dijo.

¿Van a cambiar los protocolos para que no cierren las escuelas?

“Esa es la intención. Sí en el protocolo dice que se tiene que cerrar, tiene que regresar a la virtualidad y es lo que se está haciendo”.

Sobre las escuelas que están volviendo a la virtualidad, la Secretaria de Educación señaló que saben que eso no es lo deseable, porque se tiene ya muy bien identificado que esto genera de nuevo una exclusión a muchos niños y niñas que no tiene acceso a Internet, a los dispositivos electrónicos, pues esto también genera una complicación en los hogares, en los padres de familia que se van a trabajar y que no pueden estar al pendiente.

“Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de los protocolos, porque aquí están involucrados muchos factores, aquí lo que pedimos es que todos reforcemos las medidas desde el hogar y por supuesto que en la escuela hay que seguir los protocolos”, dijo.

De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Educación a inicio de semana a la fecha de 30 mayo, se tienen un total de 84 casos de Covid-19, 40 alumnos, 29 docentes y 15 administrativos.

Las 24 escuelas cerradas son: 9 Culiacán, 9 Mazatlán, 2 Ahome, 2 Navolato, 1 Salvador Alvarado y 1 Sinaloa. Son 20 primarias, 3 secundarias y 1 preescolar.