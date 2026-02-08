$!Por ‘condiciones de seguridad’, mina de Vizsla Silver ya había cerrado en abril de 2025

La minera Vizsla Silver Corp envió, a principios de abril de 2025, una circular para anunciar el paro de labores en la mina de Pánuco, en el municipio de Concordia.

La firma minera extranjera es la misma que acusó la desaparición de los 10 mineros a finales de enero de 2026 y de los que uno de ellos podría haber sido encontrado en una fosa en el mismo municipio.

“Por precaución, ha pausado temporalmente el trabajo de campo en el proyecto Pánuco, debido a las condiciones de seguridad actuales en la zona”, dice el informe fechado el 4 de abril de 2025.

“Los contratistas que participan en el desarrollo de la mina de prueba, la campaña de perforación geotécnica y el programa de exploración han sido puestos en espera y están listos para reiniciar tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan”.

El documento también detalla que la “pausa voluntaria” no interfiere con el trabajo de ingeniería en curso, asociado con el estudio de viabilidad en progreso y no se espera que afecte materialmente el presupuesto de la compañía o el programa de trabajo planeado para 2025.