$!Por ‘condiciones de seguridad’, mina de Vizsla Silver ya había cerrado en abril de 2025

La minera Vizsla Silver Corp envió, a principios de abril de 2025, una circular para anunciar el paro de labores en la mina de Pánuco, en el municipio de Concordia.
La firma minera extranjera es la misma que acusó la desaparición de los 10 mineros a finales de enero de 2026 y de los que uno de ellos podría haber sido encontrado en una fosa en el mismo municipio.
“Por precaución, ha pausado temporalmente el trabajo de campo en el proyecto Pánuco, debido a las condiciones de seguridad actuales en la zona”, dice el informe fechado el 4 de abril de 2025.
“Los contratistas que participan en el desarrollo de la mina de prueba, la campaña de perforación geotécnica y el programa de exploración han sido puestos en espera y están listos para reiniciar tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan”.
El documento también detalla que la “pausa voluntaria” no interfiere con el trabajo de ingeniería en curso, asociado con el estudio de viabilidad en progreso y no se espera que afecte materialmente el presupuesto de la compañía o el programa de trabajo planeado para 2025.
Según información de la Secretaría del Bienestar estatal, el municipio con mayor desplazamiento en 2025 fue Concordia, pues atendieron familias de las comunidades de El Palmito, Potrerillos, La Petaca, Las Iguanas, Chirimoyos, Palmillas, Santa Lucía, El Batel, Santa Rita, Loberas, La Capilla del Taxte y Las Guacamayas.
En archivos periodísticos hay reportes de violencia en toda la zona serrana del municipio desde enero de 2025 y con el énfasis en mayo, con enfrentamientos en poblados, incendios y el uso de explosivos con drones.
El 5 de mayo, la mina actualizó su información y anunció la reactivación de sus labores con otra circular.
“... se complace en anunciar que ha reanudado todas las actividades de trabajo de campo en su proyecto insignia Panuco, ubicado en el oeste de México. Los programas en curso incluyen el desarrollo de la mina de prueba, perforación geotécnica, perforación de exploración, mapeo y levantamientos geofísicos”, señaló.
“Con las condiciones de seguridad ahora normalizadas en la región, hemos reanudado nuestros programas de trabajo en sitio en Panuco”, comentó Michael Konnert, Presidente y CEO.
El informe también informó que en conexión con el reinicio, todos los empleados, contratistas y consultores de Vizsla Silver completaron un curso de refresco de Salud y Seguridad y han vuelto a trabajar en sus respectivas áreas de proyecto.
“El avance de la mina de prueba subterránea continúa sin impacto material en el cronograma y presupuesto. El corte de la caja del portal está completo y el desarrollo de la rampa está progresando”, agrega el informe.
La misma dependencia Sebides estatal anunció en octubre del año pasado que para abril de 2025, las familias desplazadas en Sinaloa eran mil 174, y en dos meses se han elevado a más de mil 250 familias.