Por cuestiones de seguridad, Sinaloa debe ser considerado en la regulación de autos ‘chocolate’’, asegura SATES

Por cuestiones de seguridad, queremos que Sinaloa sea considerado en el programa de regularización de autos ‘’chocolate”, declaró Óscar Luis López Barraza, Director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES).

Explicó que este programa es muy importante, ya que los autos ‘chocolate’ son adquiridos por personas de escasos recursos, quienes no tramitan placas ni compran seguros, lo que representa un riesgo para los vehículos formales, pues sí se presenta un accidente, los propietarios de los vehículos informales no tendrían cómo cubrir los daños.

“Sí sería muy buen programa, sobre todo por el tema de la seguridad y aquellas personas que traen un vehículo de manera ilegal, sabemos que son personas de escasos recursos que es la única forma en que tiene un vehículo”, dijo.

Señaló que no se tiene una estimación de los autos importados que circulan en Sinaloa, pues no se ha podido hacer un padrón debido a que distintas asociaciones realizaron en su momento su propio registro, sin embargo, SATES ya prepara su propio padrón en caso de que Sinaloa sea incluido en la regularización, en dicho padrón estas asociaciones no tendrán intervención.

“Ya estamos trabajando en él, estas asociaciones no tendrán en ningún momento que influir en el tema si se da el convenio para poder regularizar, no tendrían alguna circunstancia y evento especial para ello, aquí es directamente con el ciudadano”, detalló.

Para la dirección del SATES este convenio no afectará directamente a las agencias, pues este programa no implica a vehículos nuevos, sino a aquellos que ya se encuentran circulando.

De acuerdo con López Barraza, en Sinaloa se tiene un registro de entre un 30 y 40 por ciento de vehículos que cuentan con la documentación vencida, algunos, tienen adeudos de tenencia.

Fue a mediados de diciembre del 2021 cuando el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció que le plantearía al Presidente Andrés Manuel López Obrador incluir a Sinaloa en el programa de regularización de autos de procedencia extranjera, el cual contempla a las entidades de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur.

El día de ayer, diputados de Morena, del Partido Sinaloense (PAS) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se manifestaron en favor de la solicitud del mandatario estatal.