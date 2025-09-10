Por efectos de la violencia, brindan 511 intervenciones psicológicas en escuelas de Sinaloa

A raíz de los efectos que ha tenido la ola de violencia en las infancias, las autoridades educativas y de salud han brindado 511 intervenciones psicológicas en los planteles de Sinaloa.

La Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, precisó que estas atenciones surgen por las afectaciones que han sufrido estudiantes y docentes, ya sea por la pérdida de compañeros o por hechos violentos cercanos a las escuelas en hora de clases.

”Fue de enero a julio, que fue cuando concluyó el ciclo escolar, y ya nos estamos preparando para las intervenciones”, informó Félix Niebla.

”Ha habido afectaciones en la comunidad educativa, por hechos que sucedieron fuera del plantel de donde falleció una niña, un niño. La intervención que hemos dado a esos planteles es integral, por eso es diferenciada de un plantel a otro”.

Indicó que junto a la SEPyC, la Secretaría de Salud y el Sistema DIF Sinaloa acudirán a una serie de planteles para reforzar las intervenciones.

Como parte de la crisis de seguridad que vive Sinaloa, en los últimos 12 meses se cuenta con registro de 64 menores de edad asesinados, así como una serie de hechos violentos ocurridos en inmediaciones de planteles.