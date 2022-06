$!Por fallas en el suministro de energía, comerciantes del Centro de Culiacán dicen que demandarán a CFE

Alrededor de las 12:00 horas de hoy el servicio de energía eléctrica se restableció parcialmente, lo que provocó que algunos comercios no pudieran operar y cerraron sus puertas.

Esto provocó un gasto mayor por el pago de renta, suministros y nomina, es el caso de Christian Ramírez dueño de una barbería que no pudo operar por las fallas en la energía eléctrica.

“Esta es una peluquería, se ocupa prender las maquinas, y no agarra nomas que un pedacito de luz, no agarran las maquinas, la secadora, el aire acondicionado, son cuatro compañeros que tuve que regresar porque no hay manera de trabajar, lógicamente se les tiene que pagar este día y hoy no hubo ingresos, se nos fueron los clientes”, explicó Christian Ramírez