Debido a que la Fiscalía General del Estado no entregó las copias de carpetas de investigación completas, fueron diferidas diversas audiencias relacionadas a delitos de violencia familiar o amenazas.

La primera cita programada para este jueves, 1462/2023 por violencia familiar y lesiones, no se llevó a cabo ya que los fiscales no imprimieron algunas hojas del expediente, situación de la que no se percataron hasta comenzada la audiencia.

Por ese inconveniente tuvieron que reprogramar el caso por segunda vez, hasta el 22 de marzo a las 10:30 horas. El primer aplazamiento se dio el 29 de noviembre del año pasado.

Más tarde, en un caso por el delito de amenazas en el cuadernillo 41/2024, también tuvo que aplazarse porque la defensa pública no tenía la carpeta de investigación.

Fue esta misma mañana cuando la Fiscalía entregó el expediente, apenas media hora antes de ingresar a la sala. Por ello, pese a que los fiscales aseguraron estar en condiciones, no podía haber defensa apropiada para el acusado.

Para este cuadernillo también difirieron hasta el 22 de marzo, a las 10:30 horas.