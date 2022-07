Por falta de empleados en Sinaloa, empresarios están buscando en otros estados, afirma Canaco Culiacán

Ante la falta de empleados en el sector comercial, los empresarios de Sinaloa están optando por contratar personal de otros estados del País, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Culiacán, Jesús Antonio López Navarrete.

Los empresarios no han tenido éxito en la tarea de reclutar personal que cumpla con el perfil deseado o acepte las condiciones del trabajo, por lo que en los últimos meses se han acumulado entre 25 y 30 mil vacantes en Sinaloa tan solo en el sector comercial, sostuvo.

Debido a esta situación, algunos comerciantes han cerrado sus puertas por no tener personal para operar, otros más han abierto sus ofertas de trabajo a otros estados como Michoacán y Oaxaca, explicó López Navarrete.

“Es un problema serio a nivel del comercio en el estado porque se habla que hay entre 25 y 30 mil plazas vacantes en el sector empresarial del estado”, dijo.

“Muchos empresarios están preocupados y están ofertando esas plazas a otros estados, a otras regiones”.

Algunas de las razones por las cuales los empresarios no logran cubrir sus vacantes es porque quienes se postulan no cumplen con el perfil, no están capacitados o el salario que ofrece el empleador no les resulta atractivo.

“Esas plazas se ofertan, las personas acuden, no están capacitados los jóvenes para desarrollar la actividad que el empresario está buscando, se pone el pretexto de los bajos salarios que se están ofreciendo”, indicó.

Ante las responsabilidades fiscales, los impuestos y la crisis económica que dejó la pandemia, los empresarios no tienen capacidad para ofrecer mejores condiciones, declaró el presidente de Canaco.

“Creo que estamos viviendo una época de cambios muy profundos en el sector empresarial, estamos apenas los empresarios y los comerciantes luchando contra los estragos que causó la pandemia, los altos niveles de impuestos tributarios que se tienen que pagar al gobierno, bien el tema de que los empresarios muchos de ellos no están capacitados para ofrecer sueldos como el trabajador los está esperando”.

Por lo anterior, exhortó a empresarios y jóvenes que están buscando empleo a capacitarse para ocupar las vacantes y negociar las condiciones de trabajo y sus percepciones, crear un plan de crecimiento con bonos y prestaciones que vuelvan atractivos los empleos.

“El llamado es a la sociedad en general, empresarios y trabajadores que realmente se unan, que si el trabajador llega y busca un empleo tiene que estar capacitado para desarrollar la actividad para la que el empresario lo está buscando; en segundo lugar, si el sueldo que ofrece en ese momento el empresario es bajo, que lleguen a un acuerdo y hagan un plan de crecimiento; si demuestra que está haciendo la actividad con alta calidad y el ingreso en la empresa aumenta gracias a su trabajo, que en un par de meses mejore el salario”, sugirió.