Por falta de producción agrícola, donaciones para Banco de Alimentos bajan hasta en 40% en esta temporada

En esta época del año se presenta mayor dificultad para la recolección de alimentos, debido a la falta de producción agrícola, señaló Daniel Tapia, director del Banco de Alimentos, quien dijo que en esta temporada es cuando más necesitan de donaciones.

“Fíjate que estos meses, son los meses más complicados para el Banco de Alimentos por el tema de la temporada agrícola, estos meses se tiene que recurrir a otros estados, inclusive ir por alimento porque aquí no existe la temporada agrícola, hasta finales de diciembre, que empieza a haber algo de alimento”, señaló.

“Y es precisamente cuando más alimento necesitamos cuando menos ha, ¿por qué?, porque la gente deja de trabajar en el campo, por lo tanto se queda sin trabajo, ha sido un reto muy importante para el Banco de Alimentos, porque tenemos demasiadas familias en nuestro padrón, entonces no podemos decirles, ya no te puedo ayudar, ven en diciembre, ven enero, entonces de alguna manera lo que estamos haciendo es, haciendo colectas, el torneo de golf, es una colecta de recurso económico que nos permite a nosotros comprar alimentos”.

El director del Banco de Alimentos detalló que durante esta época disminuye a un 40 por ciento, y que esa baja de alimentos de alguna manera se empareja con la demanda de beneficiario, entonces se tiene menos alimentos y más demanda.

“Entonces hacemos esta y muchísimas otras actividades para nosotros poder allegarnos de recursos y alimentos, de alguna manera tenemos que sacar el recurso”, dijo.

Detalló que son aproximadamente más de 40 mil personas de ocho municipios del centro y sur de Sinaloa, a quienes se les está dando cobertura actualmente, y que se tiene el proyecto de construir un Banco de Alimentos más grande con la capacidad de 6 mil toneladas de alimentos y poder ayudar a 120 mil personas.

“Queremos construir un banco más grande, porque ahorita no tenemos la capacidad para almacenar, ¿qué es lo que pasa?, cuando hay mucho alimento, no lo podemos recibir, no tenemos donde meterlo y es una contrariedad, que se pierda ese alimento cuando hay gente con carencia alimentaria”, comentó.

Señaló que los municipios de Culiacán, Navolato y Mocorito son en los que se concentran mayormente la ayuda, pero también se está empezando a ayudar al municipio de Badiraguato, que es uno de los más pobres del estado.

Sobre el impacto que dejó la pandemia en la disminución de donaciones, dijo que efectivamente fue un periodo en que se vio afectado el Banco de Alimentos, pero que también provocó que varias empresas se acercaran y conocieran su labor.