$!Por frente frío prevén en sierra de Sinaloa temperaturas de hasta 5 grados

De acuerdo con los reportes de Protección Civil y los servicios meteorológicos, se prevé el ingreso del frente frío número 33 al norte y noreste del País para este martes, lo que mantendrá las temperaturas bajas en gran parte del territorio sinaloense.

Mientras el Estado experimenta actualmente un bajo contenido de humedad que favorece cielos despejados, el panorama meteorológico está por cambiar con la llegada de un nuevo sistema invernal.

A nivel estatal, las temperaturas máximas durante este día se mantendrán en un rango de 29 a 33 grados.

En Sinaloa el frente frío se concentra en las zonas altas y se pronostica que las temperaturas mínimas al amanecer del día de mañana puedan descender hasta los 5 a 10 grados centígrados en las zonas de montaña que limitan con Chihuahua, convirtiéndose en la región más fría del Estado.

Otros puntos que registran un frío marcado son Choix y Badiraguato, donde el termómetro se ubicará entre los 10 y 14 grados.

En la zona norte y centro-norte, que incluye municipios como Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, las mínimas oscilarán entre los 11 y 15 grados.

Mientras que en el sur, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa disfrutarán de un clima más templado con mínimas de entre 17 y 21 grados para el amanecer del martes.

En municipios como Navolato, Eldorado, Elota, Cosalá y San Ignacio se esperan temperaturas entre los 14 y 18 grados.

Clima extendido en Culiacán

Para la capital sinaloense, este lunes 2 de febrero se vive una jornada de cielo nublado con una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 15 grados, aunque la probabilidad de lluvia es nula, la nubosidad dominará el paisaje durante el día.