Por hechos en Navolato, ingresó a hospital solo una mujer con heridas de bala: Secretaria de Salud

Solo una mujer de 30 años de edad fue ingresada de emergencia a un hospital en Navolato tras recibir tres impactos de arma de fuego durante los hechos registrados la noche del sábado en Isla Cortés, en Altata, Navolato, informó el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo.

El funcionario precisó que la mujer se encuentra delicada de salud.

“Fue una mujer nada más, la que tenemos reportada hasta ahorita... no nos han reportado más.

“Está delicada la paciente, fue intervenida y de manera emergente cuando llegó”.

“Hemos estado expectantes de que hubieran surgido más porque se hablaba de más incidentes en la zona de Navolato. Sin embargo, no llegaron más”, aseguró.

Durante la noche del sábado 13 de septiembre, diversos hechos violentos se registraron en Altata.

Se reportó el incendio de un hotel en la zona y un atentado a balazos a la fachada de la Capitanía.

Además, se reportaron disparos contra el acceso de entrada a Isla Cortes, donde habría resultado herida la mujer y una más habría muerto en el sitio.

Se hablaba de un joven de 19 años de edad herido de bala.