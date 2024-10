$!Por inseguridad en Culiacán, no se permitirá cierre de calle durante festejo de San Judas Tadeo

“Es injusto que no nos permitan trabajar, porque no nos brindan seguridad y tampoco nos dejan trabajar, yo creo que lo menos que debería haber es que nos permitirían llevar algo de comer a nuestras casas”.

“Se me hace injusto porque como si le van a dar permiso a la feria ganadera de vender y a esto que es directamente del pueblo y muchas familias dependen de ello y nos dijeron que no”, expone.

“La venta ha estado muy calmada, no como otros años, de hecho soy la única que vino a vender porque Protección Civil no permitió que se pusieran los puestos de ventas”.

Este año en Culiacán, el tradicional festejo en el templo de San Judas Tadeo, no contará con el cierre de la calle frontal ni juegos mecánicos ni vendedores ambulantes de veladoras, estampas, collares y pulseras, debido a los brotes de violencia desatados desde hace más de un mes.

Solicitó al Ayuntamiento de Culiacán permisos para emplearse en la festividad, ya que como única fuente de trabajo, deberían garantizar la seguridad y el flujo de las pequeñas empresas.

“Yo invito al ayuntamiento que a los pocos que nos atrevemos a venir a trabajar que nos permitan llevar algo a nuestras casas porque no hay trabajo, no hay fuentes de trabajo y lo poco que pueda salir no nos dan permiso, es injusto”, dijo.

“A lo mejor lo que ellos quieren hacer es salvaguardar la seguridad de las personas pero con que les dieran permiso para trabajar en el día, estaría bien. Que nos hubieran puesto un margen de horario”.

Kimberly cree que durante el festejo el día de mañana lunes 28 de octubre, haya más puestos, esperando resarcir un poco el poco o nulo flujo económico que ha dejado el actual contexto.

“Yo siento que así como yo va a venir una que otra persona a vender, tengo miedo de que vengan a quitarnos pero ellos tienen que comprender que nosotros de meses atrás ya habíamos comprado nuestra mercancía y es injusto que no nos permitan trabajar”, puntualizó.