$!Por lluvia intensa, en Culiacán vehículos fueron arrastrados en calles

Este viernes Culiacán registró una lluvia intensa que se extendió un par de horas, lo que ocasionó que algunas vialidades se convirtieran en arroyos, y con ello hubo vehículos e infraestructura vial dañados.
En algunas partes, las autoridades de Tránsito Municipal optaron por cerrar la circulación para evitar accidentes.
Uno de los principales focos de atención estuvieron sobre el bulevar Emiliano Zapata y sus distintas intersecciones, como en la avenida Independencia y Fray Marco de Niza; además de en otros sectores como el bulevar Xicoténcatl y el bulevar Doctor Mora, en Las Quintas.
Pero en otras partes, el agua tomó fuerza y arrastró lo que iba encontrando a su paso, incluidos autos y camionetas.
Así se presentó en la calle Nayarit de la colonia Antonio Rosales, donde alrededor de una decena de vehículos fueron arrastrados por el agua y algunos chocaron entre sí, dejándoles visibles daños en la carrocería. Una situación similar se presentó sobre la avenida Nicolás Bravo.
El diluvio registrado en la capital sinaloense también resultó en un incremento de los niveles de los ríos, canales y arroyos que hay en la zona urbana.
Como ejemplo el Parque Acuático, centro recreativo ubicado en la ribera del Río Culiacán, terminó completamente inundado y con algunas ramas de árboles desprendidos.
También la presa Derivadora de Culiacán, localizada entre el Río Culiacán y el Congreso del Estado de Sinaloa, se desbordó, obstaculizó el paso por la vía que conecta el bulevar Pedro Infante con el sector Humaya, y provocó la movilización de autoridades de Protección Civil.