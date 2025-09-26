$!Por lluvia intensa, en Culiacán vehículos fueron arrastrados en calles

Este viernes Culiacán registró una lluvia intensa que se extendió un par de horas, lo que ocasionó que algunas vialidades se convirtieran en arroyos, y con ello hubo vehículos e infraestructura vial dañados.

En algunas partes, las autoridades de Tránsito Municipal optaron por cerrar la circulación para evitar accidentes.

Uno de los principales focos de atención estuvieron sobre el bulevar Emiliano Zapata y sus distintas intersecciones, como en la avenida Independencia y Fray Marco de Niza; además de en otros sectores como el bulevar Xicoténcatl y el bulevar Doctor Mora, en Las Quintas.