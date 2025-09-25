$!Por lluvias se desborda canal en Costa Rica y daña cinco viviendas

Cinco viviendas del ejido El Chapeteado, ubicado en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán resultaron con daños por el desbordamiento de un canal tras las lluvias registradas la noche del miércoles y madrugada de este jueves.
El Coordinación Municipal de Protección Civil de Culiacán, Jesús Bill Mendoza informó que en las viviendas se introdujo agua a nivel de piso.
Indicó que las familias afectadas serán atendidas por el Sistema DIF Municipal, quienes realizarán un censo para posteriormente otorgar apoyos como kit de limpieza, colchonetas, cobijas y medicamentos.
Bill Mendoza mencionó que las fuertes lluvias también provocaron la interrupción del tráfico vehicular por un corto tiempo debido al desbordamiento de canales y el aumento del nivel del agua en los ejidos La Curva de Mezquitillo y Primero de Mayo, en Costa Rica.
Este efecto de la lluvia, reiteró, ya se encuentra controlado.
En esta misma sindicatura, señaló, también se atendió un reporte de un árbol caído que bloqueó una calle en la colonia Sinaloa, el cual fue retirado.
El titular de Protección Civil dio un recorrido de supervisión por la zona en coordinación con la sindicatura municipal Juany Ochoa.