$!Por lluvias se desborda canal en Costa Rica y daña cinco viviendas

Cinco viviendas del ejido El Chapeteado, ubicado en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán resultaron con daños por el desbordamiento de un canal tras las lluvias registradas la noche del miércoles y madrugada de este jueves.

El Coordinación Municipal de Protección Civil de Culiacán, Jesús Bill Mendoza informó que en las viviendas se introdujo agua a nivel de piso.

Indicó que las familias afectadas serán atendidas por el Sistema DIF Municipal, quienes realizarán un censo para posteriormente otorgar apoyos como kit de limpieza, colchonetas, cobijas y medicamentos.