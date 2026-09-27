Culiacán
|
Educación

Por lluvias, SEPyC Sinaloa suspende clases este lunes 28 de septiembre en el norte del estado

La suspensión de actividades presenciales aplica para el turno matutino en todos los niveles educativos de Ahome, El Fuerte, Choix y Juan José Ríos, así como en la sindicatura de Ruiz Cortines, Guasave
Belem Angulo |
27/09/2026 18:57
27/09/2026 18:57

Ante el pronóstico de lluvias que prevalece en Sinaloa y por recomendación de Protección Civil, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) determinó suspender las actividades escolares presenciales este lunes 28 de septiembre.

La medida preventiva aplicará durante el turno matutino y en todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas de Ahome, El Fuerte, Choix y Juan José Ríos, así como en la sindicatura de Ruiz Cortines, perteneciente al municipio de Guasave.

$!Por lluvias, SEPyC Sinaloa suspende clases este lunes 28 de septiembre en el norte del estado

La dependencia informó la suspensión mediante un aviso emitido a las 18:30 horas de este domingo 27 de septiembre.

La SEPyC llamó a la comunidad educativa a permanecer atenta a las vías oficiales de comunicación para conocer cualquier actualización relacionada con las condiciones meteorológicas y las actividades escolares.

#Educación
#Suspensión de clases
#SEPyC Sinaloa
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube