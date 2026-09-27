$!Por lluvias, SEPyC Sinaloa suspende clases este lunes 28 de septiembre en el norte del estado

Ante el pronóstico de lluvias que prevalece en Sinaloa y por recomendación de Protección Civil, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) determinó suspender las actividades escolares presenciales este lunes 28 de septiembre.

La medida preventiva aplicará durante el turno matutino y en todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas de Ahome, El Fuerte, Choix y Juan José Ríos, así como en la sindicatura de Ruiz Cortines, perteneciente al municipio de Guasave.