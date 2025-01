Por miedo a la violencia, paramédicos han dejado de acudir a Cruz Roja en Culiacán

Por miedo a la violencia, algunos paramédicos han dejado de participar como voluntarios en la Cruz Roja Mexicana de Culiacán, luego de diversos hechos en los que civiles armados los han despojado de ambulancias.

Una paramédica aceptó hablar con Noroeste con la condición de no revelar su identidad, con motivo de la entrevista, se le dio el nombre de Regina.

“La verdad es mucho el pánico y temor que sientes al momento de estar ahí en la ambulancia, una vez que te pasa ya no estás tranquila, sales al servicio con el temor de que te vuelva a pasar o que te pase algo más extremo”.

“Igual, a la mayoría de los compañeros que están laborando ahorita en Cruz Roja ya les pasó algo más de una vez, lo que está causando de que algunos renuncien o de que ya no quieran salir a ciertos servicios”.

En ese sentido, mencionó que incluso estando en las instalaciones de la institución han sido amenazados.

El 23 de enero, una ambulancia de Cruz Roja recogió un hombre herido tras un ataque a balazos reportado en la colonia El Barrio, al oriente de Culiacán, de acuerdo a testigos, la ambulancia fue despojada por civiles armados que asesinaron al hombre, luego de lo que los tripulantes bajaron de la unidad y el vehículo fue abandonado a la altura del callejón Mauro Huerta.

Dos días después, el 25 de enero, otra unidad de Cruz Roja Mexicana fue despojada violentamente por civiles armados, quienes circularon con la ambulancia por varias colonias en el sector norte de la ciudad, al final, agentes de la Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de Seguridad Pública encontraron la unidad por el bulevar Diego Valadés Ríos.

Regina indicó que al haber recibido una capacitación de más de un año en la carrera de Técnico en Urgencias Médicas, los paramédicos saben que deben guardar la compostura y concentrarse aún cuando estén frente a una emergencia, ya que en ese instante una persona que podría estarse debatiendo entre la vida y la muerte, depende de sus capacidades.

Aún así, pidió que el Gobierno y las corporaciones de seguridad colaboren con Cruz Roja, para que los paramédicos puedan hacer su labor sin que eso implique poner en riesgo sus vidas.

“Nos sentimos vulnerables porque no tenemos ningún arma, no estamos equipados para ese tipo de situaciones, ya estar en un fuego cruzado, es muy peligroso, nosotros no traemos armas, nomás brindamos el servicio de primeros auxilios y ratificar que el paciente esté bien y llevarlo a un hospital”.

“Sería apoyarnos entre todas las instituciones, así como nosotros podemos ayudar brindando el servicio a los policías, ellos nos pueden brindar el servicio que necesitamos”.