Por los millones de pesos gastados en tortillas, carne y pollo entre 2019 y 2020, que llamen a rendir cuentas a Juan Eulogio Guerra Liera, quien era el Rector en ese entonces, señaló el actual Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina.

El hoy Rector, quien estuvo en un programa de opinión en la barra matutina de RadioUAS, aprovechó una entrevista para defenderse de lo que dijo son señalamientos de mentiras.

“Aquí sí quiero hacer una aclaración, porque siguen repitiendo la misma mentira, ellos hablan de un recurso, derogado en compra de tortillas... de pollos y de carne, en el 2019 y en el 2020; bueno, pues que llamen a comparecer y que llamen a cuentas a Juan Eulogio Guerra Liera, que era el Rector en ese momento”, señala.

“Pero ellos, como perversamente dicen: está acusado de la venta de tortillas, de pollo, de carne y no sé qué tanto más, todo lo que se ha vertido en el periódico Noroeste, que es el vocero de ellos y de la Fiscalía y de la UIPE, porque ellos son los que tienen siempre la primicia de lo que están haciendo, porque ellos son los que saben de cuántas denuncias penales tenemos, nosotros no estamos enterados de ninguna”, declaró.

Del 29 de abril al 2 de junio, Noroeste publicó una serie de investigaciones periodísticas en las que se demuestra cómo la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus funcionarios realizaron operaciones sin licitar y compras a sobreprecios a diversas redes de empresas y personas físicas relacionadas con la familia Cuén y funcionarios de la misma Universidad.

La suma de los montos de las siete investigaciones alcanza la cifra de 526 millones de pesos de 2017 a 2023.

Ninguna de las investigaciones publicadas incluyó el caso de la compra de 18 millones de pesos en tortillas, un dato que reveló el Gobernador Rubén Rocha Moya en una de sus conferencias de prensa La Semanera.

En el caso de la compra de carne y pollo, Noroeste publicó el 2 de junio que de 2019 y hasta 2023, desde un domicilio con tres negocios pequeños: una frutería que no se ve, un taller y un centro cambiario, ubicados en la colonia Guadalupe Victoria, una persona física con actividad empresarial le había facturado a la Universidad Autónoma de Sinaloa más de 61 millones de pesos en carne, pollo, pescado y huevos sin actas de licitación por esas compras.

Como señala la investigación, la suma de los más de 61 millones de pesos es por operaciones entre 2019 y 2023.

El mismo 2 de junio, la Fiscalía General del Estado confirmó que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica interpuso una denuncia contra los dos, tanto Guerra Liera como Madueña Molina, como responsables de la irregularidad en las compras, además de los comités de adquisiciones.

“Si ellos tienen ahí algo qué ver con lo de las tortillas, carne y pollo, pues que llamen a Juan Eulogio Guerra Liera, que era el Rector en ese momento; en ese momento no me competía a mi absolutamente nada del tema que tenga qué ver con compras en la Universidad, yo era Secretario General de la institución, no era del comité de compras, ni era el Rector, entonces que no quieran seguir enlodando el señor Gobernador el nombre de Jesús Madueña Molina”, recalcó.

“Con esos elementos que han aparecido en el periódico Noroeste, y que la UIPE está investigando, y que no me corresponde a mí como Rector de la universidad, porque yo tomé protesta el 8 de junio de 2021, no estaba en el 19 ni el 20”.