Por motivos presupuestales, Juan Espinosa Luna deja el Centro de Ciencias de Sinaloa

El experto en geofísica Juan Espinosa Luna dejará de colaborar con el Centro de Ciencias de Sinaloa debido a motivos presupuestales, informó mediante una publicación en las redes sociales oficiales de la institución.

Con la salida de Espinosa Luna el CCS ya no continuará con los proyectos de Red Sísmica Sinaloense y Monitoreo Meteorológico, añadió.

“Les informo que ya no continuare trabajando en el Centro de Ciencias de Sinaloa por motivos presupuestales, les agradezco a las autoridades del CCS y de CONFIE la oportunidad de haber trabajado este año. Les agradezco a todos ustedes y a la vez les indico que continuare hasta donde me sea posible publicando en mi Fan Page de Juan Espinosa Luna-Métodos Geofísicos Aplicados. Me despido dejando la estadística de resultados en mi año de trabajo en el CCS”, publicó en las redes sociales de la institución.

“Por lo que los proyectos de la Red Sísmica Sinaloense y monitoreo meteorológico, ya no continuaran en el Centro de Ciencias de Sinaloa”.

Espinosa Luna es Doctor en Geofísica Aplicada y se volvió especialista en la interpretación sísmica.

Desde enero de 2022 el especialista en Geofísica colaboraba con el Centro de Ciencias para realizar los proyectos antes mencionados.

El experto meteorológico es conocido entre los sinaloenses como una referencia en el pronóstico del tiempo, pues administra una fanpage en Facebook en la que ha logrado más de 100 mil seguidores y donde constantemente publica información sobre el clima en relación a sus propios análisis.

“Dejamos de trabajar en el Centro de Ciencias de Sinaloa. Seguiremos en mi fanpage cómo lo sea posible”, destacó a través de su fanpage.