Sara Bruna Quiñonez Estrada, Fiscal de Sinaloa, reveló que por falta de declaraciones es posible cerrar la carpeta de investigación de Javier Maximiliano, estudiante quien estuvo desaparecido durante 16 días.

Explicó que tanto el joven como su familia ya no quisieron dar más información del caso una vez que el joven de 18 años fuera localizado el pasado 6 de junio.

“Él no quiso declarar, él no quiso darnos datos, de Maximiliano, del estudiante Maximiliano. Una vez que apareció él no quiso dar información”, señaló.

La Fiscal aclaró que aún no está cerrada la carpeta de investigación, pero si no hay más información tanto de la víctima como de sus victimarios, se tendrá que dar por finalizada la investigación.

“No la hemos cerrado, pero se cierra la carpeta si no hay más elementos, si no hablamos con las personas que lo privaron de su libertad”, compartió Sara Bruna.

El pasado 22 de mayo, Javier Maximiliano fue reportado como desaparecido tras haber salido con un vecino del sector horas antes. Durante los 16 días de su ausencia, su madre, Josefina Carrillo, convocó manifestaciones en la Fiscalía General del Estado y ruedas de prensa.

Después, durante la madrugada del jueves 6 de junio, el joven fue entregado en su domicilio por sujetos desconocidos y fue su madre quien lo recibió y declaró que ya no daría más detalles de la liberación.