Por obra de Japac, estará cerrado bulevar José Limón, este sábado

Por trabajos de sustitución de una tubería de agua potable, este sábado 20 de agosto permanecerá cerrado el carril que corre de norte a sur del bulevar José Limón, en Culiacán.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado sustituirá una línea de agua potable de asbesto por una de acero.

A través de un boletín informativo, la dependencia informó que los trabajos iniciarán a las 7:00 horas, y prevén concluir antes de las 18:00 horas para reabrir la circulación de la vialidad.

La paramunicipal pidió a los automovilistas tomar previsiones, pues podrán transitar por el bulevar José Limón para incorporarse al Paseo Niños Héroes, o por la misma gasa girar a la izquierda para tomar la calzada Recursos Hidráulicos hacia el sur.

El paso del bulevar José Limón a la glorieta del monumento a Cuauhtémoc, también conocida como La Canasta, estará cerrado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal estarán brindando apoyo a los automovilistas.