Por olvido de Culiacán en recolección de basura, habitante de Mezquitillo 2 pide que los integren al municipio de Eldorado

Debido a la recurrente falta de servicios básicos en su comunidad, un vecino del ejido Mezquitillo 2 manifestó en redes sociales su petición de buscar que dicha localidad deje de pertenecer a Culiacán para integrarse a la jurisdicción de Eldorado. La falta de servicio, asegura, es un abandono por parte de las autoridades capitalinas.

La denuncia pública la hizo un vecino, quien expuso la crisis de salud pública a la que se exponen, debido a que el camión recolector de basura ha dejado de pasar por su comunidad durante meses enteros.

“Aquí en Mezquitillo dos, ahorita que pertenecemos al municipio de Culiacán, no nos pasa el camión de la basura”, compartió.

Esta situación, señaló, es un reflejo de la falta de atención que el Ayuntamiento de Culiacán brinda a sus zonas rurales periféricas.

Mientras que en comunidades vecinas que ya pertenecen a Eldorado, como Leopoldo Sánchez Celis, el camión pasa al menos una o dos veces por semana y en el sector urbano de Culiacán el servicio se presta hasta tres veces por semana.