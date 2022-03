Por pedir información por caso espionaje, ‘desaparecen’ a la Dirección de Gobierno

Entre los pantallazos e imágenes que ex trabajadores filtraron a los medios, para evidenciar su trabajo para el Gobierno del Estado, hay una copia de un recibo de nómina, que fue validado por cuatro ex funcionarios y que textualmente dice que el trabajador se ubica en la categoría de Agente de Gobierno y se ubica en el grupo nominal de Dirección de Gobierno Especial.

Hace unas semanas, Noroeste consultó a cuatro ex empleados que laboraron como agentes de la Dirección de Gobernabilidad Democrática en diferentes partes del estado, quienes confiaron que hay antecedentes de su trabajo desde los gobernadores Juan Millán Lizárraga y Jesús Aguilar Padilla, cuando recababan hasta detalles de la vida íntima de actores políticos, empresarios o líderes de opinión.

A pesar de la evidencia, entre ellos los testimonios de ex trabajadores y copias de recibos de nómina que fueron difundidos por redes y confirmados por los entrevistados, la respuesta a la petición de las nóminas de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero de 2022 fue negada.

La Secretaría General de Gobierno del Estado respondió a una solicitud de información que no existe la Dirección de Gobierno, en donde estaban adscritos los “agentes” que realizaban acciones de espionaje.

“En ese sentido, y tras una revisión a los parámetros de su solicitud, se advierte que su solicitud versa sobre información de una Dirección la cual no existe”.

En el documento de respuesta, la Secretaría General de Gobierno aseguró que no existe la Dirección de Gobierno.

En el documento de respuesta, la Secretaría General de Gobierno aseguró que no existe la Dirección de Gobierno. ( )

Luego, el documento especifica que la Secretaría General de Gobierno se divide en las Subsecretarías de Gobierno, Normatividad e Información Registral, Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y estas a su vez, se dividen en coordinaciones, unidades, y direcciones, sin que haya alguna con coincida con el grupo nominal que aparece en la copia del recibo.

“Además, el artículo 4 del cintado Reglamento señala que esta Secretaría General de Gobierno coordinará a distintos organismos y entidades, y entre ellos no se advierte la existencia de una “Dirección de Gobierno”. De tal manera que, derivado de un análisis hecho sobre la composición orgánica de este Sujeto Obligado no se advierte la existencia de una “Dirección de Gobierno”, por lo que no es posible atender los parámetros planteados en su solicitud”, agrega.