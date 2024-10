Una de las manifestantes, Alicia López, vecina de La Campana, explicó que quieren la destitución de la funcionaria municipal debido a que no ha atendido a su comunidad, pues no hay alumbrado público, un sistema de drenaje adecuado y las calles están en malas condiciones.

Además, aseguró que la síndica presuntamente hace cobros fuera de la ley cuando la población acude a realizar trámites.

“Si el Limón (de los Ramos) necesita un papel, La Campana necesita un papel, tenemos que ir a El Tamarindo y cobra 500 pesos...”.

Al respecto, Abundia Barraza, vecina de El Limón de los Ramos, indicó que aunque en su comunidad sí hay alumbrado público y un sistema de drenaje, hay un arroyo que cada vez que llueve, crece y el agua entra a las viviendas.

“Es que yo vivo a un lado del arroyo, a mí hace dos años me tumbó la casa, fue un día la síndica y le pedimos de favor que si nos podía sacar tierra del arroyo de ambos lados, le dije ‘porque acá lo primero que se me cae es la casa porque ahí va y da todo lo de la corriente’ entonces, el día que fue ella me dijo ‘a mí no me gusta andar en el lodazal’”.

“Le dije ‘y, ¿qué quiere? ¿que le ponga alfombra cada vez que usted venga? No, señora’, le dije ‘usted, está en ese cargo para ayudarnos con lo que nosotros ocupamos y nosotros apoyar también, ya no me dio la cara, ni para bien ni para mal, el arroyo cada vez que sube se me mete a la casa, pierdo muebles, pierdo todo”.

Abundia dijo que ella no es la única afectada, sino también todas las demás casas que están en la orilla. Por otro lado, reiteró lo que había mencionado Alicia, que por cualquier trámite la comisaría presuntamente realiza cobros que oscilan entre los 500 a 700 pesos.

Alrededor de las 10:30 horas, una comitiva ingresó al Ayuntamiento de Culiacán para ser atendida por trabajadores municipales.

A pregunta expresa sobre la crisis de inseguridad por la que atraviesa Sinaloa desde hace 37 días, las vecinas indicaron que en sus comunidades hay vigilancia de las autoridades de seguridad, por lo mismo fue que se animaron a trasladarse hasta la ciudad de Culiacán.