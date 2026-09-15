$!Por primera vez, una mujer da el Grito de Independencia en Sinaloa

El balcón principal de Palacio de Gobierno tuvo este 15 de septiembre una escena que no había ocurrido en Sinaloa, una mujer encabezó el Grito de Independencia como titular del Poder Ejecutivo estatal. A las 10:20 de la noche, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava salió al balcón para recibir la Bandera Nacional de manos de la escolta del 94 Batallón de Infantería de la Novena Zona Militar y encabezar la ceremonia por el 216 aniversario de la Independencia de México. Con el lábaro patrio en las manos, Domínguez Nava dirigió las arengas ante los asistentes reunidos en la explanada de Palacio de Gobierno.





Además de Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz, José María Morelos, Leona Vicario, Ignacio Allende, Gertrudis Bocanegra y Vicente Guerrero, la Gobernadora incluyó en su arenga a las heroínas y héroes anónimos, las comunidades indígenas y las personas migrantes. También lanzó vivas por la dignidad del pueblo de Sinaloa, la libertad, igualdad, democracia, justicia, fraternidad, paz y soberanía nacional. “¡Viva la Dignidad del Pueblo de Sinaloa, Viva la Libertad, Viva la Igualdad, Viva la Democracia, Viva la Justicia, Viva la Fraternidad, Viva el Amor al Prójimo, Viva la Paz, Viva la Soberanía Nacional!”, arengó.





El cierre fue con los tradicionales vivas a Sinaloa y México. “¡Viva Sinaloa, Viva México, Viva México, Viva México!”, exclamó antes de hacer repicar la campana del balcón principal. La ceremonia se convirtió así en la primera ocasión en que una Gobernadora de Sinaloa encabeza el tradicional Grito de Independencia, después de que el acto fuera realizado históricamente por hombres al frente del Ejecutivo estatal. Tras el Grito, la Orquesta Sinfónica de la Tercera Región Militar interpretó el Himno Nacional Mexicano. Posteriormente, Domínguez Nava entregó la Bandera Nacional a la escolta militar para su retiro.





La celebración continuó con un espectáculo de fuegos artificiales y rayos láser que iluminó durante alrededor de 15 minutos el cielo de Culiacán. De acuerdo con el Gobierno estatal, la explanada de Palacio de Gobierno reunió a más de 20 mil asistentes, quienes posteriormente disfrutaron de música de mariachi y del concierto del 90’s Pop Tour, que concluyó poco antes de las 2:00 de la madrugada. Antes de la ceremonia se presentaron Carolina Ross, el dueto Music Star y la Compañía Folclórica del ISIC, acompañada por la Banda Costa de Sinaloa.