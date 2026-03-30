$!¿Por qué cada año cambian las fechas de Semana Santa?

La Semana Santa es el punto central de la vida en la Iglesia para los católicos y aunque las fechas varían cada año debido al calendario lunar y las fiestas de la Pascua judía, el sentido y la fe de esta semana no cambia. Esta Semana Mayor recuerda algo muy importante para la Iglesia católica, la muerte y resurrección de Jesús, el Padre Yasser López, sacerdote de la Catedral de Culiacán, compartió que aunque esta celebración es de carácter histórico, también es de carácter actual por la vivencia de la fe que hace reconocer la presencia de Dios en su pueblo. “La celebración de la Pascua, que es en torno lo cual gira la Semana Santa, pues esta semana abarca los últimos días de marzo, los primeros días de abril y que cada año va cambiando. Esto es en base al calendario lunar y también a la fiesta de la Pascua judía. La primera luna llena después de primavera es cuando celebramos la fiesta de la Pascua de Resurrección”

A pesar de que Semana Santa va comenzando, la preparación de esta ocurre desde el inicio de la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza. La Cuaresma es un tiempo litúrgico de ayuno, penitencia y oración, recuerda los 40 días que Jesús pasó en el desierto y este tiempo culmina la tarde del Jueves Santo, sin embargo, la Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos celebrando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Es decir, la Cuaresma no termina cuando la Semana Santa comienza. La Semana Mayor inicia con el Domingo de Ramos y posterior a ello el Triduo Pascual que abarca el Jueves Santo, día en el que se da fin al tiempo de Cuaresma, el Viernes Santo y Sábado de Gloria. El presbítero explicó que esta semana tan importante así como la vida en la Iglesia, se comprende de símbolos y signos representativos, entre ellos está la palma utilizada el Domingo de Ramos, el lavatorio de pies durante la celebración de Jueves Santo, el cirio pascual utilizado el Sábado Santo y el agua utilizada también ese día para reafirmar las promesas bautismales.