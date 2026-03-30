$!¿Por qué cada año cambian las fechas de Semana Santa?

La Semana Santa es el punto central de la vida en la Iglesia para los católicos y aunque las fechas varían cada año debido al calendario lunar y las fiestas de la Pascua judía, el sentido y la fe de esta semana no cambia.
Esta Semana Mayor recuerda algo muy importante para la Iglesia católica, la muerte y resurrección de Jesús, el Padre Yasser López, sacerdote de la Catedral de Culiacán, compartió que aunque esta celebración es de carácter histórico, también es de carácter actual por la vivencia de la fe que hace reconocer la presencia de Dios en su pueblo.
“La celebración de la Pascua, que es en torno lo cual gira la Semana Santa, pues esta semana abarca los últimos días de marzo, los primeros días de abril y que cada año va cambiando. Esto es en base al calendario lunar y también a la fiesta de la Pascua judía. La primera luna llena después de primavera es cuando celebramos la fiesta de la Pascua de Resurrección”
A pesar de que Semana Santa va comenzando, la preparación de esta ocurre desde el inicio de la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza.
La Cuaresma es un tiempo litúrgico de ayuno, penitencia y oración, recuerda los 40 días que Jesús pasó en el desierto y este tiempo culmina la tarde del Jueves Santo, sin embargo, la Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos celebrando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.
Es decir, la Cuaresma no termina cuando la Semana Santa comienza. La Semana Mayor inicia con el Domingo de Ramos y posterior a ello el Triduo Pascual que abarca el Jueves Santo, día en el que se da fin al tiempo de Cuaresma, el Viernes Santo y Sábado de Gloria.
El presbítero explicó que esta semana tan importante así como la vida en la Iglesia, se comprende de símbolos y signos representativos, entre ellos está la palma utilizada el Domingo de Ramos, el lavatorio de pies durante la celebración de Jueves Santo, el cirio pascual utilizado el Sábado Santo y el agua utilizada también ese día para reafirmar las promesas bautismales.
“La palma es la representación festiva de la entrada de Jesús en Jerusalén. El mismo Evangelio nos narra como cuando Jesús llega a Jerusalén, pues las personas contemporáneas de Jesús tomaron palmas, tomaron ramos de olivos y ya las agitaban al ir pasando. Y esto pues nos hace recordar que es un triunfo de Jesús, el poder entrar en Jerusalén para allí después unos días más, cinco días específicamente, pues poder padecer, morir y también resucitar”
“El Cirio Pascual que pues es la presencia de Cristo resucitado en esa luz que se bendice el Sábado Santo en la Vigilia Pascual, el Sábado Santo por la noche y que nos hace recordar durante los 50 días de la Pascua, la presencia de Cristo resucitado. Lo mismo, por ejemplo, el Jueves Santo es muy significativo el lavatorio de pies. Que en este caso el Obispo lavará los pies a 12 personas recordando lo que Jesús hizo también en la en la última cena. ”
El Padre Yasser López, explicó que los elementos del Cirio Pascual se componen de una cruz donde se colocan cinco clavos forrados de incienso representando las cinco llagas de cristo y en los cuatro extremos de la cruz los números del año en curso que es símbolo de la presencia de Dios aquí y ahora, en la parte superior la letra alfa y en la parte inferior la letra omega, simbolizando que Cristo es alfa y omega, principio y fin.
Mencionó que la organización es de carácter universal, pero que en cada comunidad parroquial esta semana está conformada por los sacerdotes y también los grupos y personas que participan activamente en la iglesia que son piezas fundamentales para la organización de esta semana.
Además compartió que la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario es sede del Obispo, y se concentra principalmente en las celebraciones propias de Semana Santa, pero agregó que en otras iglesias se realizan pascuas infantiles y juveniles, retiros espirituales.
Hizo un llamado a la comunidad a acercarse a formar parte de esta semana, sobre todo el Triduo Pascual, que en Catedral se llevará a cabo el Jueves Santo a las 18:30 horas, la misa de Institución de la Eucaristía y lavatorio de pies, el Viernes Santo el viacrucis juvenil a las 9:00 horas afuera de Catedral, a las 18:00 horas la Celebración de la Pasión del Señor y adoración de la cruz; y el sábado a las 18:30 horas la Vigilia Pascual, día para bendecir cirios y el agua.
Recordó que esta semana no solo es para recordar sino para vivirla y que las personas sigan acercándose, sobre todo en esta semana, es un signo de esperanza pues ante estos tiempos difíciles en la ciudad y el Estado, los católicos salen al encuentro con Dios en busca de esa paz que se necesita en la ciudad.
“Dios siempre nos está esperando y estos días santos, de hecho les llamamos días santos, son la mejor oportunidad para reencontrarse con él, tal vez confesarse, tal vez platicar, tal vez venir y a eso empieza a cambiar la vida”.