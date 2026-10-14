¿Por qué el huracán Simon permanece estacionado? Un meteorólogo lo explica

Las débiles corrientes oceánicas han provocado que el huracán Simón avance lentamente y permanezca casi estacionario en el Océano Pacífico, una condición poco habitual que también ha generado cambios recurrentes en su trayectoria, informó el meteorólogo Juan Espinosa Luna.

El especialista señaló que se trata de un fenómeno con características poco comunes, pues afirmó que desde hace varios años no se presentaba un comportamiento similar.

“Ahorita precisamente lo que estamos analizando en esos fenómenos que están dando que no se habían dado anteriormente y eso nos va a dar muchas herramientas para el próximo que sigue, porque tenemos un huracán ya también en proceso de formación en el frente a las costas de Guerrero”, expresó.

Explicó que los cambios en su desplazamiento han modificado los pronósticos sobre su posible acercamiento a Sinaloa.

Recordó que inicialmente se contemplaba una trayectoria hacia el sur del Estado; sin embargo, actualmente el sistema se mantiene alejado de las costas sinaloenses.

Espinosa Luna también advirtió sobre la presencia de la tormenta tropical Trudy, ubicada en el Océano Pacífico, y señaló que existe una probabilidad del 15 por ciento de que este sistema alcance a Simón y favorezca una intensificación más rápida.

Aunque consideró baja esta posibilidad, llamó a la población a mantenerse atenta ante los cambios que puedan presentarse en las condiciones meteorológicas.

Destacó que la experiencia adquirida durante el monitoreo de Simón será útil para analizar el comportamiento de otros fenómenos meteorológicos.

“Por eso es muy importante ahorita estamos recorriendo todos los datos que tenemos, que es lo que son como 300 variables que estamos analizando, cómo fueron cambiando para precisamente lo que se viene, saber qué comportamiento puede tener”, mencionó.

Agregó que, de acuerdo con la trayectoria prevista, Trudy podría generar lluvias importantes en el sur de Sinaloa, por lo que recomendó seguir los avisos de las autoridades y mantenerse informados sobre la evolución de ambos fenómenos.