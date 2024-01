Ximena con X llegó a las oficinas de la Unidad de Servicios Estatales para realizar su trámite de cambio de identidad de género, pero el personal le negó la petición por solicitar un nombre compuesto.

Comentó que el proceso para expedir su nueva acta de nacimiento ya estaba avanzado, incluso pagó la nueva acta, sin embargo, al ver el nombre que quería rechazaron su petición.

“Se trabó cuando, habiendo pagado mi acta de nacimiento, la nueva, el nombre que yo pongo en la solicitud para el cambio de nombre y género, no era el que pusieron en el formato que te entregan como borrador”, contó.

Explicó que la persona que le atendió creyó que “Ximena con X” era para aclarar la inicial de su nombre, y ante la duda, la canalizó a la oficina de dirección.

Ahí le dijeron que no podían realizar el cambio ya que era un nombre compuesto.

“Entonces le dije “oye, fácil, dame por escrito esa negativa de que, yo como usuaria, tú no me puedes dar ese servicio”, relató Ximena con X.

Tras esa negativa, la funcionaria le ofreció como solución que pusiera otro nombre como “Ximena Conx”.

“A lo que yo le digo ¿qué entiendes por identidad? ¿Por qué tu crees que si me voy a cambiar el nombre 37 años después voy a elegir el que tu quieras?”, reclamó.

Luego, aseguró que salió la directora de Registro Civil, Margarita Villaescusa, y le sugirió que trataran el tema al día siguiente. Ximena decidió quedarse sentada en el lugar a modo de protesta.

“Me jalaron de los pies y de las manos y me arrastraron. Estaba recargada en la pared, cuando se acercan y me agarran del pie, pues yo solo me deslizo, y me arrastraron desde la oficina hasta el elevador”, recordó la ofendida.

Ante el maltrato acusado, Ximena con X advirtió que acudirá con las instancias pertinentes para interponer las quejas y denuncias.

La Diputada Almendra Negrete, afirmó que el asunto llegó a la Junta de Coordinación Política del Congreso para exigirle una solución a la petición de Ximena, además de emitir un acta de extrañamiento en contra de la directora del Registro Civil.